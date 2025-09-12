Alerta amarilla en una zona de Chubut por lluvias muy fuertes para este fin de semana: qué localidades se verán afectadas
Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido.
Para el inicio del fin de semana en una zona de la provincia del Chubut, el pronóstico del tiempo anticipó que rige una alerta amarilla por lluvias muy fuertes y se sumará a la advertencia del mismo color por ráfagas intensas que impactará en las costas de la región.
Están anunciadas precipitaciones de distinta intensidad, con chaparrones localmente fuertes; en especial en las áreas más elevadas se prevén acumulados entre 20 y 40 milímetros, aunque puntualmente podrían superarse esos valores, y no se descarta que en las mayores altitudes la precipitación se presente como mezcla de lluvia y nieve.
El único sector afectado será el de la cordillera de Cushamen, mientras que también podría impactar en los alrededores, pero en menor cantidad.
En ese marco, la contingencia climática impactará a ese sector el sábado 13 por la madrugada con probabilidades de que continúe horas después, pero con menor intensidad.
Recomendaciones
- Evitar realizar actividades al aire libre
- No sacar la basura
- Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule
- Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas
- Informarse por los medios de comunicación
Rige una alerta por fuertes vientos este fin de semana en Chubut
El Gobierno de Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, informó una alerta amarilla por vientos fuertes para la costa atlántica de la provincia, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h.
La medida rige desde la noche de este viernes 12 de septiembre hasta la madrugada del sábado 13, afectando principalmente a la costa de los departamentos de Rawson y Florentino Ameghino.
Por este motivo, la Subsecretaría recomienda tomar precauciones al circular, asegurar objetos sueltos en patios y balcones y evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas ante ráfagas intensas.
ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD
La Subsecretaría de Protección Ciudadana habilitó un teléfono de contacto para consultas y reportes: 0800-666-2447.
La línea estará disponible las 24 horas para brindar asistencia, recibir alertas de la ciudadanía y coordinar respuestas ante cualquier incidente.
Se espera que las condiciones de viento comiencen a disminuir hacia la mañana del sábado 13, aunque desde las autoridades recomendaron mantener la atención y las precauciones hasta que se confirme el cese total del fenómeno.