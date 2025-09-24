Alerta amarilla en una zona de Chubut por lluvias muy fuertes: en dónde y cuándo impactarán

Un sector de la provincia del Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico extendido; se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos y reducción de visibilidad.

El área será afectada por precipitaciones de intensidad variable: en zonas cordilleranas se prevén acumulados de 15 a 30 milímetros y en mesetas entre 10 y 20 mm, con posibilidad de superarse puntualmente; en las cumbres más altas no se descarta precipitación mixta de lluvia y nieve.

El mal tiempo impactará este viernes 26 de septiembre a partir de la tarde y podría extenderse, pero con menor intensidad, según lo indicado por el SMN.

El único sector afectado será el de la costa de Biedma y, además, impactaría en zonas aledañas, pero lejos de la alerta amarilla.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Informarse por los medios de comunicación.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut, emitió una actualización del alerta amarilla por vientos fuertes.

La misma rige para la tarde y la noche del jueves 25 de septiembre de 2025. Esta medida tiene como objetivo prevenir y advertir a la población sobre las condiciones climáticas adversas que se esperan en distintas zonas de la provincia.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que los vientos soplarán desde el norte o noreste, con velocidades sostenidas que oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora. Además, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora, generando potenciales inconvenientes para la circulación y el desarrollo de actividades al aire libre.

Las áreas afectadas por esta alerta incluyen los departamentos de Biedma, el este de Telsen y Mártires, así como Gaiman, Rawson y las mesetas y costas de Florentino Ameghino y Escalante.

Se recomienda a la población extremar las precauciones, asegurando objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del fenómeno meteorológico.