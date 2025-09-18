Un sector de la provincia del Chubut estará bajo alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico extendido, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos y reducción de visibilidad.

El aviso rige desde el sábado al mediodía para las zonas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Paso de Indios, Gastre, oeste de Telsen y oeste de Mártires, según confirmó la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en línea con la información difundida por el SMN.

“El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20 mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas”, señala el Servicio Meteorológico en su página web.

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre.

No sacar la basura.

Retirar de circulación todo tipo de objetos que impidan que el agua escurra o circule.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Informarse por los medios de comunicación.

¿Cuál es el pronóstico para Comodoro?

De acuerdo con el anticipo del pronóstico del tiempo, el viernes 19 de septiembre tendrá una mínima de 6° y una máxima de 10°, con posibilidades de lluvias aisladas durante la madrugada. Para el resto del día se espera un cielo parcialmente nublado, con viento de entre 7 y 22 km/h.

Para el sábado 20 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima de 11°. Mientras que durante la madrugada y la mañana el cielo estará parcialmente nublado; para la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas. Al igual que el viernes, se pronostica un viento de entre 7 y 22 km/h.