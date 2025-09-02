Alerta amarilla en Comodoro y otros sectores de Chubut: se esperan ráfagas de hasta 90 km/h con probabilidad de nevadas

Una parte de la provincia del Chubut, incluido Comodoro Rivadavia, está bajo alerta amarilla por ráfagas de viento muy fuertes, según el informe del pronóstico extendido del tiempo en pleno inicio de septiembre.

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la fuerte contingencia climática afectará a casi toda la provincia de Chubut desde la tarde del miércoles 3 de septiembre y podría extenderse durante el resto de la jornada, pero con menor intensidad.

Los sectores que se verán impactados serán los siguientes: costas de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino y Rawson; Gaiman; este de Mártires y Telsen; y las mesetas de Florentino Ameghino, Rawson y Biedma.

Asimismo y puntualmente en Comodoro Rivadavia, para la mitad de semana están anunciadas por el SMN probabilidad de lluvias y nevadas con una mínima de 4° sobre la madrugada y una máxima de tan solo 6° hacia la tarde, momento en donde podrían comenzar a concluir las precipitaciones mencionadas. En ese marco, el viento irá de menor a mayor, teniendo su pico más alto horas después del mediodía, comenzando a reducir su velocidad llegando a la noche.

Recomendaciones ante la contingencia climática

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse o causar inconvenientes.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

En Santa Cruz también habrá alerta amarilla por ráfagas intensas

El SMN también hizo el anuncio de que la provincia vecina, para este jueves 4 de septiembre, tendrá una alerta meteorológica por viento muy fuerte, impactando a la mitad de la región.

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Los sectores afectados serán los siguientes: cordilleras de Güer Aike, Lago Argentino y las mesetas de dichos departamentos sumándose la de Corpen Aike. Asimismo, las costas de esta última mencionada y Güer Aike sufrirán la inclemencia climática para este 4 de septiembre por la madrugada.

