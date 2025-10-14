El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para un amplio sector de la provincia del Chubut durante la tarde del miércoles 15.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local”, detalla el SMN.

Las zonas afectadas será Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, oeste de Telsen, oeste de Mártires, Escalante y sudoeste de Florentino Ameghino.

Para la zona cordillerana, el SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias. “El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", detallaron.

En el caso de Comodoro y Sarmiento, el alerta amarillo por vientos se extiende a la mañana y mediodía del jueves, también con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

ALERTA AMARILLA: QUÉ ES Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

Una alerta por fuertes vientos es un aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para advertir a la población sobre la presencia de vientos intensos que pueden alcanzar velocidades significativas y que podrían generar riesgos en la circulación, así como daños en áreas urbanas y rurales. Esta alerta busca que la población tome medidas preventivas para minimizar los daños que puedan ocasionar objetos sueltos o la circulación vehicular afectada por ráfagas fuertes.

Desde Protección Ciudadana recordaron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos, como asegurar objetos sueltos en balcones, patios o techos, evitar actividades al aire libre que puedan resultar peligrosas y conducir con extrema precaución en rutas, especialmente si se manejan vehículos de gran porte o livianos que puedan desestabilizarse con el viento.

Por ello, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.