Alerta amarilla en Chubut: se esperan vientos intensos con ráfagas de hasta 85 km/h

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, comunicó la activación de una alerta meteorológica de nivel amarillo por vientos fuertes que afectará a distintas regiones de la provincia. El informe, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advierte sobre la intensidad del fenómeno que comenzará a manifestarse durante la tarde y noche de este viernes 24 de octubre y se prolongará durante la madrugada y la mañana del sábado.

Según el pronóstico oficial, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h. Sin embargo, el mayor riesgo se asocia a las ráfagas, que podrían superar puntualmente los 85 km/h, generando condiciones adversas en las áreas bajo advertencia. Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar los recaudos necesarios para minimizar los riesgos.

Las zonas afectadas por el temporal de viento

La alerta del SMN especifica que el fenómeno afectará con mayor intensidad a la Meseta de Cushamen, la Meseta de Futaleufú, la Meseta de Languiñeo y la Meseta de Tehuelches. En localidades como Río Senguer, se prevé que los efectos del viento comiencen a sentirse con mayor fuerza durante las últimas horas de la jornada de este viernes.

La advertencia se mantendrá vigente hasta, por lo menos, el mediodía del sábado, momento en el cual se espera una paulatina disminución de la intensidad del viento. No obstante, las condiciones podrían variar, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones oficiales para la población

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de Protección Ciudadana, difundió una serie de pautas y recomendaciones con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los vecinos. Las principales medidas sugeridas son:

Evite actividades al aire libre: Se aconseja no realizar actividades recreativas, deportivas o laborales en el exterior, ya que las fuertes ráfagas pueden provocar la caída de ramas, postes y otros objetos.

Asegurar elementos en el exterior: Es fundamental retirar o sujetar firmemente todos los objetos que puedan ser susceptibles de volarse, como macetas, chapas, carteles, sillas de jardín y otros elementos sueltos en patios, balcones y terrazas.

Precaución al conducir: Se solicita a los conductores circulares con extrema precaución, mantenga una velocidad reducida y esté atento a posibles obstáculos en la calzada. Los vientos fuertes pueden desestabilizar los vehículos, especialmente aquellos de mayor porte como camiones y colectivos.

Mantenerse alejado de zonas de riesgo: Se recomienda no permanecer cerca de árboles de gran tamaño, muros en construcción, andamios o carteles publicitarios, ya que existe un riesgo elevado de desprendimiento y caída de estructuras.

Información constante: Es importante seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y las indicaciones de las autoridades locales a través de medios de comunicación y redes sociales oficiales.

Líneas de emergencia disponibles

El gobierno provincial recordó que, frente a cualquier situación de emergencia o la necesidad de asistencia inmediata relacionada con el temporal de viento, los ciudadanos pueden comunicarse con la línea telefónica gratuita de Protección Ciudadana.

El número 0800-666-2447 está disponible las 24 horas para coordinar la ayuda necesaria. Asimismo, se encuentran activas las líneas de emergencia habituales como el 100 para Bomberos Voluntarios, el 101 para la Policía y el 107 para emergencias médicas, según corresponda la situación.

Las autoridades insistieron en la importancia de la prevención y la colaboración de toda la comunidad para transitar este evento meteorológico sin que se registren incidentes de gravedad, priorizando siempre la seguridad personal y la de terceros.