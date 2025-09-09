Alerta amarilla doble en parte de Chubut por lluvias intensas y ráfagas fuertes: qué sectores se verán afectados

Parte de la provincia del Chubut está bajo una doble alerta amarilla, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional, que apunta a lluvias intensas y ráfagas fuertes al alcanzar el primer tercio del mes de septiembre.

Las zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrán superar los 80 km/h.

El mal tiempo impactará de lleno en: Gastre, Paso de Indios, el oeste de Telsen y Mártires; y las mesetas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

En ese marco, se espera que la contingencia climática se presente durante la tarde de este miércoles 10 de septiembre y continúe posteriormente, aunque se descarta que sea con la misma velocidad.

Cabe mencionar que el resto de la región chubutense no se verá impactada por las ráfagas intensas, siendo este otro de los anticipos que hizo el SMN este martes en su pronóstico extendido.

Recomendaciones ante la contingencia climática

Evitar realizar actividades al aire libre.

Asegurar todo tipo de elementos que puedan volarse o causar inconvenientes.

Mantenerse informado por los medios de comunicación.

La alerta por lluvias también se presentará en la región chubutense

Se espera que el área experimente lluvias de intensidad variable, con episodios localmente fuertes y acumulados estimados entre 20 y 40 milímetros, aunque en puntos concretos podrán superarse dichos valores, y en las zonas más altas no se descarta la presencia de precipitación mezcla de lluvia y nieve.

La contingencia climática iniciará durante la noche de este martes 9 de septiembre y continuará el miércoles 10 en horas de la madrugada y mañana, pudiendo continuar horas más tarde, pero con menor intensidad.

La alerta amarilla por lluvias intensas afectará a las cordilleras de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

Recomendaciones