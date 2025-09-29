Alerta amarilla: habrá varios días de intenso viento en Comodoro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por ráfagas fuertes que podrían alcanzar casi los 100 km/h.
Los fuertes vientos ya se hicieron sentir en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y todo indica que llegaron para quedarse por unos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos intensos que, por el momento, se extendería hasta el miércoles inclusive.
Este lunes, a las 6 de la mañana, la temperatura marcaba 11,2 °C, superando la mínima pronosticada de 9 °C. La máxima estimada para la jornada es de 15 °C, con cielo parcialmente nublado y sin previsiones de lluvias en la región.
Lo más destacado del día será el fuerte viento del sector oeste, que irá variando su intensidad a lo largo de la jornada:
- 🌄 Mañana: ráfagas de hasta 87 km/h.
- 🌇 Tarde: picos de 97 km/h, el momento más intenso del día.
- 🌃 Noche: continuará ventoso, con ráfagas cercanas a 78 km/h.
Durante el domingo, Defensa Civil realizó múltiples intervenciones en distintos puntos de la ciudad por voladuras de carteles, postes y estructuras livianas, un panorama que podría repetirse si persisten estas condiciones. Desde el organismo pidieron a la comunidad evitar dejar objetos sueltos en patios o balcones, y circular con precaución, especialmente en zonas descampadas o rutas.
Para este martes, el SMN prevé que las condiciones seguirán en la misma línea. Se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 19 °C, con vientos que rondarán los 78 km/h durante la madrugada, mañana y noche, y que en horas de la tarde podrían alcanzar hasta 100 km/h.
⚠️ALERTA AMARILLA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos intensos que afecta a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, y que se extenderá hasta el miércoles inclusive.
Según el organismo, se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente durante las tardes. Estas condiciones ya se sienten en la región y continuarán en los próximos días, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Durante este lunes, se esperan ráfagas cercanas a los 97 km/h por la tarde, mientras que para el martes podrían alcanzarse los 100 km/h en algunos sectores. El miércoles persistirá la intensidad, aunque con valores levemente inferiores.
La alerta amarilla implica que el fenómeno puede tener capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, como circulación en rutas, transporte urbano, tareas al aire libre y servicios.
👉 RECOMENDACIONES
- Asegurar objetos que puedan volarse (lonas, carteles, macetas, etc.).
- Evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad.
- Conducir con precaución, especialmente en rutas abiertas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales.