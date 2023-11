Alcohólicos Anónimos brindará una charla en la universidad local en conmemoración del Día Mundial sin Alcohol

Sandra, una de las referentes de la agrupación, charló este miércoles con ADNSUR y no solo contó la actividad que se realizará por cumplirse el Día Mundial sin Alcohol, sino que también habló de su complicada historia bajo este consumo adictivo.

“No estoy hace mucho tiempo en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ya venía identificando que tenía un problema serio con el alcohol y era una obsesión. Creo que dentro del grupo se habla generalmente que casi todos los que llegamos en algún momento a pedir ayuda porque eso es lo que yo necesitaba por haber tocado fondo”, contó la mujer que logró salvarse de una complicada adicción.

Sandra explicó qué fue el detonante que terminó logrando que “caiga” y pida ayuda como sea para poder salir. “En general es algo relacionado con los vínculos, yo como alcohólica me fui retrayendo de todo lo que era mi vínculo íntimo. A medida que fue transcurriendo mi enfermedad, fui alejándome de todo el mundo. Me fui aislando, incluyendo las personas que tenía alrededor mío, que en este caso eran mis hijos”, manifestó.

Con tristeza por lo que le sucedió y en lo que trabaja por salir adelante, la referente de AA mencionó que “llegó un punto que lo único que tenía en mi cabeza era el consumo. Gracias a Dios no llegué al punto de perder a mi familia, pero se llega a eso. Con el consumo se llega a perder todo. Es un vacío tremendo lo que uno siente, una frustración, una bronca. Pero llega un punto en que no todo el mundo lo vive, en que uno se da cuenta de que necesita ayuda. Y ahí es donde entra Alcohólicos Anónimos en mi vida”, afirmó.

“Yo tenía bien en claro, mucho antes de ingresar a Alcohólicos Anónimos, que yo tenía un problema muy serio con el alcohol. Consumo desde muy temprana edad y entré a los 48 años de Alcohólicos Anónimos”, destacó.

De esta forma, Sandra puntualizó que “el alcoholismo es una enfermedad que yo llevo de por vida” y que “si vuelve a levantar una copa, todo regresa a cero porque el alcohol es veneno”. “Otra de las cosas que a mí me hizo quedarme dentro del grupo fue verme completamente identificada con todas las personas que escuché adentro de esa primera reunión. Porque entré con la idea de decir, a mí no más me pasa esto. Eran pares de sufrimiento que vivieron cosas muy parecidas a las que yo vivía y creo que eso fue lo que me hizo quedarme”, recordó.

“Tenemos la gracia de que nuestro grupo está siempre los 365 días del año. Son pocos los grupos en Argentina que tienen todos los días de la semana. Y yo creo que concurrí un año entero sin faltar ni un solo día. Y esa contención me dio la fortaleza para seguir”.

Para lograr que más personas puedan dejar la adicción y recuperarse, la mujer le dedicó un mensaje a lo que todavía están a tiempo de ser ayudados: “no está todo perdido, siempre y cuando yo acepte que tengo un problema grave con el alcohol y que tenga la disposición y el deseo de querer salir de eso”.

A raíz de conmemorarse el 15 de noviembre el Día Mundial sin Alcohol, se llevará a cabo una reunión pública informativa en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en el aula 204 del segundo piso el viernes 17 de 16 a 18. “Van a haber personas aparte de nosotros como grupo y como varios miembros de mi grupo dando testimonio, también profesionales de la salud y mucha gente que está vinculada de alguna u otra manera con Alcohólicos Anónimos”, adelantó Sandra.

Por otro lado, informó que el grupo de AA funciona de lunes a domingos en avenida Rivadavia, esquina Soldado Almonacid, donde está la parroquia San Jorge, de 19 a 21 horas.

“Cuando yo le dije que sí a Alcohólicos Anónimos, vi esa luz de esperanza, y dije ‘acá puede ser’, me sentí cómoda, contenida, y es lo que hoy por hoy tengo”, concluyó con su testimonio.