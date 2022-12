Alberto Fernández negó sentirse ofendido y aseguró: "Soy el Presidente de las tres copas"

Previo a la caravana fallida de la Selección argentina durante los festejos de este martes en el feriado nacional, el presidente Alberto Fernández indicó que los había invitado a celebrar el Campeonato del Mundo en Casa Rosada, pero el equipo nacional rechazó la propuesta porque “estaban muy cansados” después de la final y del largo viaje desde Qatar.

“Hay muchas especulaciones. Yo soy un futbolero consumado y la verdad es que veo las cosas de otra manera. Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande y querían una celebración relativamente breve. Yo le hice saber a la AFA que si ellos querían tenían la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa”, aseguró Fernández durante una entrevista con el periodista Reynaldo Sietecase en radio Con Vos.

El jefe de Estado aseguró que “no se siente ofendido” por la actitud de los futbolistas porque ninguno lo agravió ni le dijo algo impropio.

“Si la decisión estuvo vinculada a no involucrar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela”, puntualizó. No obstante, aclaró que la invitación a los deportistas no era partidaria, sino desde su rol institucional como presidente de todos los argentinos.

Asimismo, se definió como “el Presidente de las tres copas” en alusión a las victorias en la Copa América, la Finalíssima contra Italia (Argentina ganó 3-0) y el Campeonato del Mundo. “Además del presidente de las tres copas, soy el presidente desde Néstor hasta acá que hizo crecer a Argentina durante tres años consecutivos en el medio de todos los que nos pasó”, planteó.

El mandatario consideró que las celebraciones fueron “una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina” y señaló que “el homenajeado no era el presidente, sino los jugadores”.

”Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz; no hubo excesos ni abusos”, dijo Fernández y agregó: “Si los jugadores no pudieron llegar a la autopista 25 de Mayo para saludar, puede ser una frustración que vive la AFA y la selección; pero si uno mira la alegría que hubo en la calle, el objetivo estuvo cumplido”.

Finalmente, Fernández afirmó que la selección argentina campeona del mundo es “de todos, no del Frente de Todos, ni de la oposición”, y consideró logrado el objetivo de que los jugadores recibieran “el cariño y la alegría del pueblo”.

”Lo que quería simplemente era que vieran y recibieran la alegría del pueblo y se reconfortaran con el cariño y eso lo logré. Esa es mi alegría. Para ver o hablar con Messi o Scaloni habrá tiempo, pero ahora el tiempo es de ellos”, concluyó el Jefe de Estado.