CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El presidente Alberto Fernández brindó este viernes en la Residencia de Olivos una conferencia de prensa sobre las próximas medidas oficiales respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para reducir el impacto del coronavirus en el país.

Anticipó que comienza en esta etapa una "cuarentena administrada" hasta el 26 de abril próximo. Anticipó que el lunes "abrirán los bancos con turnos, sin aglomeración y con distancia social". Aseguró que "estamos lejos de alcanzar los objetivos. Vamos a administrar la apertura de la cuarentena. Les propongo un pacto. Muchos nos plantearon la posibilidad de hacer actividad física. Pero esto lo podemos hacer si somos cautos. Hay que tomar un compromiso todos. Si esto no ocurre vamos a tener que volver para atrás. Cada paso debe ser un acuerdo social".

Agregó que "el mayor cuidado irá a los adultos mayores. Esto será garantizar muchas vidas".

Junto al ministro de Salud, Ginés González García, el presidente pidió "hacer un repaso. Entengamos que enfrentamos una pandemia de alcance inusitado. Todavía no sabemos cuáles es el remedio. El único que los infectólogos marcan como importante es el aislamiento. Alertargar el contagio nos permitiría dar respuesta sanitaria a los contagiados".

Agregó que "desde el 20 de marzo estamos en cuarentena. Cada persona que ha muerto de coronavirus nos provoca un profundo dolor. En los primeros días de la enfermedad se duplicaba el contagio. Hoy logramos que se multiplique recién en 10 días. Este es el efecto de la cuarentena. Esto es atacar la curva. Ahora el que contagia al segundo no demora 3 días, sino casi 11 días".

Justificó que "si mos la cuarentena vamos a demorar mas el tiempo de contagio. Este es un logro de todos los argentinos. Todos tenemos que entender que tanto esfuerzo no es en vano. Vamos generando en el tiempo mejores condiciones de atención para los contagiados".

Agregó que "si no hubiéramos tomado medidas, hoy tendríamos 45 mil contagiados según las primeras perspectivas". Fernández realizó en la conferencia una comparación con Brasil y Chile, y otros países de Europa y Estados Unidos; en donde se potenció el ritmo del contagio de COVID 19.

Sostuvo que "la cuarentena tiene sentido. Hemos acotado frenar la velocidad del contagio. Pero estamos lejos de lograr el objetivo final. Nadie sabe cuándo terminará este martirio. La única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo tiene sentido".

Agregó que "nos preocupa mucho los que vienen del exterior. Llegaron en los últimos días 217 mil personas. Allí es donde está el riesgo. A esas personas les pedimos una declaración jurada, que bajen una aplicación para poder seguir su comportamiento en el país. Fuimos individualizando a las personas en riesgo. El problema se concentra en la zona centro. Buenos Aires, Santa Fé, Corriente y Entre Ríos. Los casos importados son mayores a los autóctonos".

Fernández mostró los resultados positivos de la cuarentena en un comparativo con otros países, en un comparativo de contagiados cada 100 mil habitantes. "A partir de todo esto, hemos decidido seguir con la cuarentana. En los mismos términos que está hoy. Vamos a dictar un decreto que seguirá con el aislamiiento social preventivo y obilgatorio", dijo.

Agregó que "vamos a seguir igual en los grandes centros urbanos. Ayer hablamos con todos los gobernadores y les propusimos que nos expliquen qué posibilidades ven. Entonces entramos en una segunda etapa que será una cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares o actividades en donde pueda ser liberada".

Sostuvo que "los gobernadores me mostraron algunos pueblos en donde no tiene sentido mantenerlos aislados". Agregó que "nosotros buscamos al virus, no él a nosotros. Si nos quedamos en casa, el riesgo de encontrarlo es nulo".

Agregó que "nos propusimos escuchar casos y actividades en los que se pueden aceptar. A partir de mañana el jefe de Gabinete se contactará con cada gobernador, que le dirá qué tipo de actividades son las que se pueden llevar a cabo. Y nosotros consultaremos la viabilidad de esto. Veremos de a poco en dón de podemos focalizar la apertura de la cuarentena".

QUÉ ACTIVIDADES SE PODRÁN REALIZAR

Dijo que "hay actividades que vamos a permitir. Por ejemplo: hay que habilitar talleres de autos para reparar vehículos utilizados por aquellos que están exceptuados y deben realizar tareas. Lo mismo pasará con las gomerías. Analizamos permitir la salida de personas discapacitadas acompañadas por una persona de su cercanía solo en los límites próximos al domicilio".

Agregó que "el resto vamos a ver qué nos dicen los gobernadores. Le vamos a pedir la propuesta y un protocolo de acción para administrar esa cuarentena abierta. Las autoridades provinciales y municipales se comprometerán a cumplirlo. Entramos en una segunda instancia".

