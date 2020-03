ARGENTINA (ADNSUR) - El Presidente de la Nación, Alberto Fernández utilizó esta mañana su cuenta de Twitter para citar un video del Papa Francisco y hacer una advertencia a todos aquellos que tenga la intención de despedir trabajadores en medio de la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus en Argentina.

"Cómo dije en el G20, nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló @Pontifex_es. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan", expresó el mandatario nacional en su cuenta personal.

En su video, el sumo Pontífice asegura que "el sálvese quien pueda no es solución, una empresa que despide no es una solución". Y pide a las empresas que no despidan a sus empleados en un gesto de solidaridad ante la crisis.

"Sé las penurias que va a pasar el empleado, la operaria y la empleada que va a despedir". fue la respuesta de Sumo Pontífice ante una consulta sobre el desconocimiento de la productividad empresaria.