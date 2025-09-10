Alarma en Comodoro: cada vez más niños presentan miopía y problemas visuales por el uso excesivo de pantallas
Oftalmólogos de la ciudad advierten un crecimiento sostenido de la miopía y otras patologías de la vista en niños de menor edad. La sobreexposición a celulares, tablets y videojuegos acelera el deterioro visual y especialistas llaman a concientizar a las familias sobre los riesgos y la importancia de los controles tempranos.
El fenómeno preocupa en consultorios y ópticas de Comodoro Rivadavia: cada vez más niños presentan problemas de visión, y lo hacen a edades más tempranas. La causa principal, coinciden especialistas, es la sobreexposición a las pantallas, un hábito que se profundizó con la pandemia y que hoy se sostiene en hogares donde celulares y tablets son parte del día a día.
El médico oftalmólogo Juan Ignacio Sahonero advirtió que la tendencia es clara: “Se produce rápido esto, porque todo el mundo tiene acceso a la pantalla y los padres no cuentan con información adecuada. Piensan que es algo más, pero no, genera mucho daño. Y no solamente a nivel oftalmológico”.
Según explicó, cada vez llegan al consultorio niños más pequeños con síntomas: “El tema arranca con chicos de dos años. El celular libera dopamina, genera bienestar y eso produce un patrón de adicción en el niño. No pueden controlar la necesidad de estar frente a la pantalla. Y ese hábito lleva a que el ojo se alargue, se produzca miopía y además se altere el ritmo circadiano, afectando el sueño y, con eso, el desarrollo, la memoria y el sistema inmune”. Para Sahonero, el mensaje debe ser claro: “Una vez que vos sabés que esto genera adicción, no es un poquito, un ratito. Es cero pantallas hasta los seis u ocho años”.
La oftalmóloga Liliana Scida coincidió en que la pandemia marcó un punto de inflexión: “Antes los chicos ejercitaban la visión lejana al salir de casa, mirar edificios, árboles, el cielo. Con el encierro, todo se redujo a mirar una habitación de dos metros y la pantalla. Eso promovió la miopía, que es la dificultad para ver de lejos”.
Scida subrayó que la falta de luz solar y la fijación prolongada en visión cercana son un combo dañino: “Si el cerebro registra poca luz, cree que es de noche y promueve el crecimiento ocular, lo que alarga el ojo y potencia la miopía. A eso se suma la sequedad ocular, que lleva a que los chicos se froten los ojos, lo que puede generar astigmatismo. Hoy vemos no solo más miopía, sino también un aumento de astigmatismo en pacientes pediátricos”.
La especialista recomienda limitar la exposición a pantallas a un máximo de dos horas diarias y privilegiar la vida al aire libre: “La principal herramienta para prevenir la miopía es que los niños pasen al menos dos horas por día jugando afuera, caminando, mirando el horizonte, expuestos a la luz natural”.
Desde la óptica, Rodrigo Salazar, dueño de un local en Comodoro, confirma la tendencia: “Sí, hay mucha más cantidad de chicos que necesitan lentes, y a edades cada vez más tempranas. Generalmente lo que aparece es la miopía, aunque también algunos astigmatismos. Hace poco participé en un congreso en Córdoba y se habló de una alerta global: la miopía crece en el mundo entero y se da cada vez a menor edad”.
Salazar destacó que el aumento de diagnósticos también se relaciona con una mayor exigencia de controles: “Hoy muchos colegios piden un examen oftalmológico al inicio del ciclo escolar, y eso permite detectar los problemas antes. Antes un padre se daba cuenta porque el nene se acercaba mucho a la tele. Ahora los detectamos en chicos de 4 años en el jardín”.
En cuanto a los costos, Salazar explicó que un par de lentes para niños puede conseguirse desde 60 a 70 mil pesos, aunque varía según el cristal y el armazón. “No será el mejor filtro del mercado, pero es funcional y durable”, sostuvo.
La conclusión de los especialistas es unánime: la miopía y otras patologías visuales en niños están en aumento, y la clave para revertir la tendencia está en la prevención. Limitar el uso de pantallas, promover el juego al aire libre y realizar controles oftalmológicos periódicos son medidas fundamentales para proteger la salud visual de las nuevas generaciones.