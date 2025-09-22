Al ritmo de Ricky Maravilla, Dolavon celebró la primera edición de la fiesta “Abuelos de la Patagonia”

La localidad de las norias vivió un fin de semana cargado de emoción y alegría con la primera edición de la fiesta “Abuelos de la Patagonia”, un evento que le rindió homenaje a los adultos mayores y reunió a familias, vecinos y visitantes de toda la región.

Delegaciones de Esquel, Trevelin, Comodoro Rivadavia, Tecka, Trelew, Las Plumas, Rawson, Puerto Madryn, Rada Tilly, Gaiman, 28 de Julio, Río Mayo, Gobernador Costa y localidades de la vecina provincia de Santa Cruz se sumaron a la celebración que tuvo como protagonistas indiscutidos a los abuelos y

abuelas.

Durante dos jornadas, el Gimnasio Municipal se convirtió en el epicentro de una fiesta con actividades culturales, recreativas y deportivas. Los asistentes disfrutaron de una feria de emprendedores, de bingos, talleres, carnaval carioca, concursos y juegos para todas las edades.

También de las presentaciones artísticas de las murgas “Viejo son los trapos” y “Resistiré”, los ballets “Todos podemos danzar”, “El puente”, “Atreverse a vivir” y del grupo de zumba “Más zapatillas, menos pastillas”.

Además, artistas regionales como “Canto Nuevo”, “Agustín y su

teclado”, “Grupo Sandoval‘es”, “Los Solistas del Valle”, “Franki Lop”, “Los Trini”, entre otros hicieron bailar a todos los presentes.

Ricky Maravilla hizo vibrar al público

Uno de los momentos más esperados de la fiesta fue la presentación del ícono de la música tropical, Ricky Maravilla , quien ofreció un show inolvidable. El cantante, junto a su banda, desplegó todo su carisma sobre el escenario y fue ovacionado por una multitud que coreó y bailó cada una de sus canciones, convirtiendo la velada en una noche que quedará para siempre en el recuerdo.

“Una fiesta para homenajear y abrazar a los adultos mayores”

El intendente Dante Bowen, impulsor de la iniciativa junto a su equipo de gestión, celebró la convocatoria y el espíritu del encuentro: “Esta fiesta nació para homenajear a nuestros adultos mayores, para que disfruten de un espacio de alegría, encuentro y celebración, reconociendo todo lo que significan para nosotros y para la sociedad”.

Bowen también destacó el compromiso de Dolavon con este sector de la comunidad: “En

nuestro pueblo los adultos mayores son protagonistas: los contenemos, los abrazamos y los integramos como parte activa de la sociedad. Lo hacemos con políticas como “La Jubiledera”, las colonias de vacaciones, los talleres culturales, deportivos y las salidas recreativas que fortalecen los lazos comunitarios ”. “Hoy ver a tantos adultos disfrutar de esta fiesta que preparamos con tanto cariño nos llena de satisfacción y felicidad” agregó.

Con un clima festivo, masiva participación y un fuerte mensaje de integración, la fiesta de los “Abuelos de la Patagonia” se incorpora al calendario cultural de la localidad para perdurar en el tiempo. Desde la organización agradecieron a todos los vecinos que se acercaron a acompañar, disfrutar junto a los abuelos y también a quienes colaboraron para que el evento sea posible.