Al fin llegó la primavera: sube la temperatura en Comodoro este sábado y domingo

Comodoro Rivadavia amaneció este sábado 18 de octubre con condiciones meteorológicas estables y una temperatura mínima de 8 grados, dando inicio a un fin de semana que mostrará una notable variabilidad climática entre sus dos jornadas. Mientras que para hoy se espera un día particularmente primaveral, ideal para actividades en el exterior, el panorama para el domingo es completamente diferente, con una temperatura que podría estar cerca de los 30ºC.

Un sábado para disfrutar

Para la jornada de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día con cielo ligeramente nublado y un aumento significativo de la temperatura, que alcanzará una máxima de 24 grados. Estas condiciones, con una mañana fresca y una tarde muy agradable, se presentan como una oportunidad para que los comodorenses puedan aprovechar los espacios públicos y la costa.

Hacia el final del día, el viento comenzará a hacerse sentir. Se prevé que durante la tarde y la noche las ráfagas aumenten su intensidad, ubicándose en un rango de 42 a 50 kilómetros por hora.

Domingo: calor intenso y ráfagas fuertes

El escenario meteorológico cambiará considerablemente con la llegada del domingo. La jornada comenzará con una temperatura mínima muy elevada, de 15 grados, casi el doble de la registrada el sábado. El ascenso térmico comenzará a lo largo del día hasta alcanzar una máxima de 29 grados, una marca más cercana al verano que a la primavera. El cielo, a diferencia del sábado, permanecerá mayormente nublado.

El factor protagónico y de mayor preocupación será, sin dudas, el viento. Desde las primeras horas del día, se esperan ráfagas fuertes que, durante la mañana, podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el viento disminuirá levemente su fuerza, con ráfagas que se estiman entre 51 y 59 km/h, una velocidad que todavía exige mantener la cautela. Finalmente, hacia la noche, la intensidad del viento comenzará en descenso, con velocidades que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, similar a las del cierre del sábado.