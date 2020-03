BUENOS AIRES - Con la ratificación del primer caso del nuevo coronavirus en la Argentina, un hombre que había regresado de Italia, el Ministerio de Salud de la Nación ya tomó contacto con seis viajeros que compartieron el vuelo con el infectado y con su hermano, que fue quien lo buscó en el aeropuerto tras su arribo al país, para que se aíslen por 14 días. De esta manera, se activó el protocolo para que las autoridades sanitarias puedan hacer el seguimiento correspondiente sobre estas personas.

Fernán Quirós , ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, dijo en declaraciones a A24 que "el Ministerio de Salud de la Nación lo que hace es identificar a todas las personas que han tenido contacto" con el hombre de 43 años que llegó el domingo 1 de marzo en primera clase en un vuelo de Alitalia proveniente de Milán y que se encuentra internado en el Sanatorio Agote en el barrio porteño de Recoleta.

El funcionario porteño indicó que hasta el momento solo siete personas fueron contactadas. " Nación habló con cada uno de ellos y se les pidió que se autoacuertelen en la casa , como se recomienda 14 días para que un equipo de la ciudad de Buenos Aires los visite", informó el ministro porteño.

Asimismo, detalló cómo funciona el protocolo. " Se les preguntará qué hicieron y dónde estuvieron desde que llegaron al país. Nosotros vamos a hacer el seguimiento de todos los contactos, pero es importante transmitir a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia", dijo el responsable de la cartera de Salud porteña.

Sobre las personas que entraron en cuarentena, Quirós indicó que "no tienen ningún síntoma y no están en tiempo de hacerlo". "Van a quedar aislados y si en 14 días hicieran fiebre serían peligrosos para contagiar. Pero al día de hoy no tienen ningún peligro. La única persona que puede contagiar, actualmente, es el paciente que está aislado".

Sospechoso en Córdoba

Un hombre de 40 años se encuentra internado y aislado desde el lunes por la noche, tras presentar síntomas compatibles con el Covid-19 . La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia, Gabriela Barbás, explicó esta mañana que el paciente estuvo por Europa, en Italia.

Asimismo, contó que se esperan los resultados del Instituto Malbrán.

El hombre fue internado con fiebre y gripe, pero su estado general es bueno. Se dispuso aislamiento domiciliario para su esposa y sus dos hijas. "Córdoba tiene armado y activo todo el circuito de los protocolos para estos casos. La vigilancia está intensificada en el aeropuerto", destacó la funcionaria.

Qué deben hacer quienes llegan de zonas afectadas

1. No minimizar los síntomas . El primer punto para quien provenga de las regiones donde el Covid-19 registra muchos casos es que "no subestime ni minimice ningún tipo de síntoma que tenga y que lo comunique en sanidad de fronteras cuando hacen el informe de declaración jurada".

2. No participar de grandes conglomerados . "Lo segundo es que las personas que vienen de esta zona los primeros 10 a 14 días tengan cierta prudencia en su vinculación social, no participen de grandes conglomerados de gente en actividades, porque ese es un período durante el cual se puede presentar algún síntoma", señaló Quirós.

3. Acudir al médico para evaluar la situación . Finalmente, el ministro de Salud de la cuidad de Buenos Aires agregó el tercer punto básico: "Como lo hizo muy bien esta persona, lo importante es inmediatamente ante cualquier duda ir directamente al efector de salud que tiene, declarar rápidamente el riesgo que tiene para que pueda ser aislado en tiempo y forma y se minimice así el riesgo de contagio".