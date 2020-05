RAWSON (ADNSUR) - Este martes se confirmó un caso de coronavirus en Trelew. Se trata un taxista, de unos 40 años, que comenzó hace 8 días con cuadro gastrointestinal y fiebre, consultó en institución de salud del sector privado. Actualmente se encuentra internado en Terapia Intensiva en el Hospital Zonal de Trelew, con respiración mecánica asistida. Según se indicó, no tiene nexo epidemiológico por viajes al extranjero o contactos estrechos con otro caso positivo de covid-19.

Este nuevo caso confirmado es el tercero en la ciudad de Trelew, donde una mujer ya fue dada de alta y otro paciente sigue grave internado en el Hospital Zonal. Además, en Chubut hay otros dos casos sospechosos con nexo epidemiologico y uno sospechoso sin nexo epidemiológico.

Tras conocerse la noticia, se supo que las autoridades provinciales mantendrían videoconferencias con intendentes, y cabía la posibilidad de que algunas de las medidas tomadas en los últimos días para flexibilizar el aislamiento preventivo quedaran sin efecto, volviendo a situaciones anteriores.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, indicó en rueda de prensa durante la tarde que se tuvo una videoconferencia con los intendentes de la provincia "y se va a sacar un decreto con nuevas medidas a partir de este caso".

"Lo que queremos resaltar que nuestra provincia no es inmune, que todos podemos enfermarnos porque es una enfermedad nueva, pero tenemos que reforzar este compromiso social y las medidas de prevención", añadió y enfatizó: "Cuanto más actividades sean liberadas, más tenemos que extremar las medidas de cuidado personal".

Por otro lado, se identificaron 13 nexos estrechos, con los que este paciente tuvo contacto. "Estas personas se aíslan 14 días en sus domicilios, con monitoreo diario, y se realizarán los análisis que correspondan a cada uno", dijo la directora del área de Epidemiología en la provincia, Teresa Strella, y agregó que "no podemos asegurar la transmisión comunitaria, aunque no teníamos nexo epidemiológico no pudiemos documentar el nexo".

Puratich indicó que "se está trabajando en el registro que lleva la agencia de taxis, para tratar de acercar este nexo y diagnosticarlo rápidamente".