Un enigma envolvió a la Mesa 986 de la Escuela 14 de Febrero en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, durante las elecciones del domingo, cuando una mujer mayor ingresó a votar y desapareció del cuarto oscuro.

Quienes aguardaban en la fila para sufragar, así como las autoridades de mesa, continúan en estado de shock debido a la extraña situación que ocurrió durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Todo sucedió en horas de la tarde, cuando se aproximó una mujer de edad avanzada, quien entregó su DNI a la presidenta de la mesa y posteriormente accedió al aula destinada a la votación con su sobre en mano para ejercer su voto.

Sin embargo, transcurrieron minutos y la mujer no salía, lo cual provocó que aquellos que esperaban en la fila comenzaran a quejarse por la demora. Algunos temían que se hubiera descompuesto y necesitará ayuda.

Los fiscales golpearon la puerta, pero no recibieron respuesta y entonces, decidieron llamar a los soldados del Ejército para que ingresaran al cuarto para saber que había sucedido con la mujer.

Tras abrir la puerta del aula, descubrieron que no había nadie adentro, y al intentar localizar su documento para su identificación, se percataron de que había desaparecido de la mesa.

La presidenta de mesa manifestó la sorpresa que fue para todos saber que no había nadie dentro. "Cuando buscamos el documento, ya no estaba. ¿Qué pasó? Magia, bruja, lo que sea", comentó, señalando que no recordaban el nombre de la persona, por lo que no pudieron averiguar su identidad.