BUENOS AIRES - "A pesar de tener deseo de ver a sus amigos y volver a la situación escolar, los niños pueden resistirse a separarse de sus padres o quienes los cuidaron en este período, tras pasar un prolongado tiempo dentro de casa juntos.", dijo Andrea Abadi, Directora del Área de Neurodesarrollo.



La especialista aseguró sin embrago que "tratándose de una situación nunca antes experimentada, no se cuenta aún con evidencia de cómo impactará esta experiencia en nuestra población infanto juvenil".



Y agregó: "Si bien volver a la escuela se espera con mucha expectativa, también genera sentimientos de ansiedad e incertidumbre".



Las clases se iniciaron en San Juan donde las escuelas fueron abiertas para 10.500 alumnos al igual que en la zona rural de Formosa, en tanto en Catamarca se espera que las escuelas rurales vuelvan a abrir sus puertas a partir del martes próximo.

El mayor desafío para la vuelta a clases, es el desapego.

Abadi explicó que la resistencia puede generarse porque salvo ocasiones puntuales, "los niños nunca han pasado tanto tiempo sin ir a la escuela ya que este período se prolongó más que las vacaciones de verano".



Sin embargo, los profesionales de INECO advierten que el mayor desafío es el desapego que se generará luego de meses de compartir tiempo que probablemente antes no se compartía.



"Previo a la pandemia, un pequeño se separaba de sus padres sabiendo que lo iban a buscar al colegio al final de la jornada. En esta situación epidemiológica, los padres han estado cuidando a los niños, en muchos casos no han salido a trabajar y se han permitido situaciones regresivas, como volver a dormir todos en la misma cama, vestirlos, o darles distintos gustos a los que se han acostumbrado.", indicó Abadi.



La especialista advirtió no obstante que al ingresar a la escuela es importante que los niños y adolescentes "tengan incorporadas las pautas de distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente y el uso de cubrebocas porque se evidencia que aún no están los chicos totalmente concientizados de estas conductas."