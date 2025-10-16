Aerolíneas Argentinas anunció la suspensión preventiva de ocho aviones Boeing 737-800, todos equipados con motores fabricados por CFM International, tras una falla registrada en el vuelo AR1526 que había despegado desde Aeroparque rumbo a Córdoba. La decisión fue informada este miércoles por parte de la empresa estatal.

El incidente tuvo lugar el 15 de octubre, cuando una de las aeronaves debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Ezeiza luego de detectar un desperfecto en uno de los motores. A bordo viajaban más de 160 pasajeros, y aunque no se registraron heridos, el hecho obligó a cerrar momentáneamente el Aeroparque Jorge Newbery y a activar los protocolos de emergencia.

Según informó la empresa, el problema se originó en los propulsores CFM, producidos por la compañía conformada por GE Aerospace y Safran Aircraft Engines. En un comunicado oficial, Aerolíneas explicó: “A raíz de este suceso, se decidió suspender las operaciones de ocho aeronaves B737-800 equipadas con motores del mismo fabricante y con las mismas características que los afectados en los eventos recientes”.

La compañía destacó que todos los mantenimientos y controles técnicos están realizados conforme a las recomendaciones del fabricante y que se trata de una medida preventiva basada en criterios de máxima seguridad. “Esta suspensión preventiva es consecuencia de la aplicación de criterios de altísima exigencia. El foco está puesto exclusivamente en los motores y no en otros elementos de las aeronaves”, aclararon.

Se trata del cuarto episodio en el último año vinculado a motores del mismo modelo. Según el fabricante CFM, los propulsores deben ser revisados cada 17.200 ciclos de vuelo (despegues y aterrizajes), aunque los motores involucrados en el incidente no habían alcanzado ese límite.

La empresa solicitó al fabricante una evaluación técnica detallada antes de reincorporar las aeronaves al servicio y, en paralelo, consultó a otras aerolíneas de la región que utilizan el mismo tipo de motor para compartir información técnica.

La empresa continúa trabajando junto a las autoridades regulatorias nacionales para establecer los pasos a seguir y garantizar que el retorno de las aeronaves se realice bajo los más altos estándares de seguridad.

El Aeropuerto Internacional de Trelew Almirante M. A. Zar vivió este jueves por la mañana un momento de alta tensión luego de que el vuelo N.º 1803 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Buenos Aires, sufriera la explosión de una de sus turbinas durante la maniobra de despegue.

El incidente, ocurrido alrededor de las 7:05, obligó a la evacuación inmediata de los pasajeros y al cierre temporal de la pista; aunque, por fortuna, no se registraron heridos.

El vuelo 1803 había comenzado a rodar por la pista cuando, según testimonios, se escuchó un fuerte ruido proveniente del motor ubicado sobre el ala. Carlos Royo, uno de los pasajeros, relató a Canal 12 cómo vivió el episodio: “Iba sentado justo en el ala, donde está el motor que tuvo el desperfecto. Estábamos rodando a alta velocidad cuando se escuchó un ruido muy fuerte. Al principio pensé que era el tren de aterrizaje, pero enseguida el avión frenó bruscamente y se detuvo”.

La tripulación informó al pasaje que se había producido una falla mecánica en una de las turbinas y, por motivos de seguridad, decidió abortar el despegue y regresar al estacionamiento del aeropuerto.

Los pasajeros descendieron del avión por sus propios medios y fueron trasladados a la sala de embarque para aguardar la llegada de una nueva aeronave que los llevara a Buenos Aires.

“Nos bajaron a todos, nos trajeron al aeropuerto y estamos esperando un nuevo vuelo. No se vio explosión, ni fuego, ni chispas, solo un ruido fuerte que nos alertó y la frenada que también nos puso en alerta”, comentó.