En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), Aerolíneas Argentinas anunció una innovadora promoción destinada a fomentar el turismo nacional mediante la adquisición de pasajes aéreos en cuotas sin interés.

Esta nueva iniciativa, que se suma a los convenios vigentes con más de 20 entidades bancarias, busca ofrecer mayor accesibilidad y facilidades de pago para los viajeros argentinos con destino a destinos dentro del país.

Las promociones de Aerolíneas Argentinas y los beneficios asociados al sector turístico presentados durante la FIT llegan en un contexto donde el turismo interno es una herramienta clave para la reactivación económica y la generación de empleo.

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial en vuelos domésticos

La ampliación de opciones de pago en cuotas sin interés y los descuentos, especialmente en aerolíneas, hoteles, gastronomía y transportes, buscan superar la barrera del costo para muchas familias, favoreciendo la planificación anticipada de viajes y el acceso a experiencias turísticas dentro del país.

Esta estrategia conjunta entre la aerolínea de bandera, entidades financieras estatales y privadas, además del sector privado y público turístico, reafirma el compromiso por la reactivación sostenible de la actividad turística nacional, que es uno de los sectores más dinámicos y con mayor impacto en la economía local y regional.

AEROLÍNEAS ARGENTINA LANZA UNA PROMOCIÓN ESPECIAL: 12 CUOTAS SIN INTERÉS PARA VUELOS NACIONALES

Desde este lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre, Aerolíneas Argentinas habilitó una interesante oferta para quienes quieran comprar pasajes para vuelos domésticos.

Los bancos BBVA, Galicia, Macro y Santander se sumaron con nuevas opciones de financiación sin interés, con planes que permiten abonar en 3 y 6 cuotas. Esta ampliación llega justo para acompañar la temporada alta de turismo interno, incentivando la compra anticipada y la difusión del movimiento turístico nacional en una etapa económica donde las facilidades de pago tienen un rol fundamental para los consumidores.

En detalle, la promoción para este período está disponible para:

BBVA: 3 y 6 cuotas sin interés

3 y 6 cuotas sin interés Galicia: 3 y 6 cuotas sin interés

3 y 6 cuotas sin interés Macro: 3 y 6 cuotas sin interés para tarjetas Visa y Mastercard (American Express ya estaba adherida)

3 y 6 cuotas sin interés para tarjetas Visa y Mastercard (American Express ya estaba adherida) Santander: 3 y 6 cuotas sin interés

Más allá de esta promoción puntual, Aerolíneas mantiene alianzas con bancos nacionales y provinciales que ofrecen diversas opciones de financiación válidas hasta el 31 de octubre, abarcando cuotas de 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés según la entidad emisora y el tipo de tarjeta.

Entre los beneficios vigentes destacan las cuotas sin interés con bancos como YOY, Banco de Corrientes, Banco Nación, Comafi, Cabal, y varios bancos provinciales con foco en clientes de renta alta y demás segmentos.

BENEFICIOS FINANCIEROS PARA EL SECTOR TURÍSTICO: EL ROL DEL BANCO NACIÓN EN LA FIT

Durante la primera jornada de la FIT, que reunió a 62.000 personas, el Banco Nación presentó una batería de beneficios diseñados para dinamizar el consumo en el sector turístico. La propuesta estima descuentos de hasta el 20% y opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés para viajes y consumos relacionados con el turismo nacional.

Daniel Tillard, presidente del Banco Nación, destacó la importancia de acompañar uno de los sectores más activos y con mayor potencial de dinamización económica del país. Remarcó que ampliar su oferta de beneficios impulsa la accesibilidad de la población a servicios turísticos y facilita el ingreso de nuevos clientes al banco, quienes podrán acceder a las promociones a través de tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Entre los puntos más destacados de los beneficios ofrecidos se encuentran:

Pagar en 6, 9 y 12 cuotas sin interés compras en agencias de turismo habilitadas , operando en pesos para destinos nacionales.

, operando en pesos para destinos nacionales. Un 10% de descuento sin límite de reintegro para el sector hotelero , junto con planes de pago en 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera digital MODO BNA+.

, junto con planes de pago en 9 y 12 cuotas sin interés a través de la billetera digital MODO BNA+. Descuentos de hasta 20% con tope de $10.000 para consumos en gastronomía , también con pagos digitales mediante MODO BNA+.

, también con pagos digitales mediante MODO BNA+. Alquiler de autos con posibilidad de pago en 6 o 12 cuotas.

Balnearios con 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Pasajes de micros de larga distancia con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés sin tope.

sin tope. Productos regionales con 20% de descuento y opción de 3 cuotas sin interés, con tope mensual de $20.000 por tarjeta.

NUEVA RUTA AÉREA BRASIL - AEROLÍNEAS ARGENTINAS AMPLÍA OFERTA PARA EL VERANO 2026

De cara a la temporada estival 2026, la compañía de bandera anunció además una nueva ruta internacional a Buzios-Cabo Frío, Brasil, que funcionará desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 5 de abril.

Esta apertura permitirá que la empresa conecte el Aeroparque Jorge Newbery y la ciudad de Rosario con el aeropuerto de Cabo Frío, operando dos vuelos semanales los sábados y domingos desde cada ciudad.

Este nuevo destino está alineado con la apuesta de Aerolíneas Argentinas por diversificar su oferta regional y captar demanda turística hacia destinos internacionales cercanos para la temporada alta, una estrategia que también favorecerá la conectividad y el desarrollo turístico tanto brasileño como argentino.