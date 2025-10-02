Con la mirada puesta en la temporada estival, Aerolíneas Argentinas anunció una serie de promociones y la ampliación de su oferta de vuelos, tanto domésticos como internacionales, para facilitar y potenciar el turismo en el país y en las regiones vecinas.

La temporada de verano 2026 representa una oportunidad vital para la reactivación del turismo en Argentina y en la región, impulsando la economía local y generando empleo en múltiples sectores vinculados al turismo, como la hotelería, la gastronomía y los servicios.

La conectividad aérea jugará un papel esencial para facilitar el acceso a los destinos turísticos más atractivos, desde las playas del Atlántico hasta los paisajes patagónicos, contribuyendo a que cada vez más personas puedan disfrutar de sus vacaciones en el país.

Aerolíneas Argentinas lanzó pasajes hasta 12 cuotas sin interés y grandes descuentos en hoteles y servicios

En este contexto, el incremento de vuelos y la incorporación de nuevas rutas por parte de Aerolíneas Argentinas serán fundamentales para fortalecer el flujo de viajeros, reducir tiempos de traslado y mejorar la experiencia de viaje. La ampliación de frecuencias en destinos nacionales y la apertura de conexiones internacionales consolidarán a la aerolínea como un actor clave para posicionar a Argentina como un destino turístico competitivo y accesible en el verano 2025-2026.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS OFRECE DESCUENTOS Y HASTA 12 CUOTAS SIN INTERÉS EN VUELOS NACIONALES

Durante tres días próximos, los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos nacionales sin restricciones en las fechas de viaje.

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial en vuelos domésticos

Esta oferta estará disponible a través de la web oficial, la app móvil de la aerolínea y en agencias de viaje. La bonificación se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Además, desde el pasado lunes 29 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre, los viajeros pueden aprovechar la financiación en hasta 6 cuotas sin interés con nuevos bancos adheridos, como BBVA, Galicia, Macro y Santander, con opciones que incluyen Visa, Mastercard y American Express.

El plan de cuotas sin interés vigente hasta el 31 de octubre incluye múltiples entidades bancarias, destacándose opciones de 3, 6, 9 y 12 cuotas con YPF y Banco, mientras que bancos regionales ofrecen diferentes alternativas para todos los clientes según cartera y nicho.

Neuquén ya recibe vuelos diarios con compras online: ¿Cómo cambiarán los envíos en la Patagonia?

La financiación disponible es la siguiente:

- Solo 6 cuotas: Naranja X.

- 3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta).

- 3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).

Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados

INCREMENTO DE VUELOS NACIONALES: COMODORO SE VERÁ BENEFICIADO

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas Argentinas presentó su programación de vuelos que contempla un aumento significativo en las frecuencias domésticas, apuntando a destinos con mayor demanda turística.

Las rutas principales con Buenos Aires tendrán un importante número de vuelos semanales: 69 a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza y 51 a Ushuaia, entre otras. También se prevé un incremento de operaciones en ciudades como Comodoro Rivadavia , Neuquén y Trelew, buscando fortalecer la conectividad regional.

Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025

En el segmento de vuelos intertramos, vuelos directos que evitan pasar por Buenos Aires, destacan conexiones como Ushuaia–El Calafate con 16 vuelos semanales y Bariloche–El Calafate con 6 frecuencias, además de nuevas rutas como Córdoba–Mendoza y Mar del Plata–Rosario.

NUEVAS RUTAS INTERNACIONALES Y REANUDACIÓN DE VUELOS SUSPENDIDOS

A partir del 1.º de noviembre, se reanudará el servicio entre Buenos Aires y Río Cuarto con tres vuelos semanales, tras una suspensión que se dio en junio por reparaciones del aeropuerto local. Este retorno está enmarcado en el Programa de Conectividad Sostenible y operará hasta marzo de 2026.

En el plano internacional, la aerolínea suma una ruta hacia Búzios–Cabo Frío, Brasil, con dos frecuencias semanales desde Aeroparque y Rosario, disponibles entre el 3 de enero y el 5 de abril. También destaca la apertura de una ruta hacia Aruba, conectando Buenos Aires, Córdoba y Mendoza con tres vuelos semanales durante enero y febrero. Se suman vuelos directos semanales entre Mendoza–Aruba y Córdoba–Aruba, intensificando la oferta de destinos turísticos caribeños en temporada alta.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Con estas medidas, Aerolíneas Argentinas refuerza su compromiso de ofrecer mayores opciones y facilidades para quienes elijan viajar dentro y fuera del país en la próxima temporada veraniega, apoyando la recuperación del turismo y la economía regional.

Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR