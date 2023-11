Este miércoles comenzó a circular en algunos medios sobre una supuesta cancelación de la ruta áerea que une Trelew y Córdoba con dos frecuencias semanales.

Frente a estos rumores, directivos de Aerolíneas Argentinas aseguraron que -durante enero y febrero 2024- los vuelos seguirán operando los lunes y miércoles, desde el aeropuerto internacional Almirante Marcos A. Zar.

Según pudieron explicar a Canal 12, en un primer momento la información indicaba que la supuesta medida “obedecía a razones comerciales y operativas”, anticipando que la última conexión sería el próximo 31 de diciembre.

En ese sentido, habían manifestado: “Veníamos viendo que los vuelos a Córdoba no figuraban a la venta, dijeron que era por un problema pero después lo sacaron y no aparecían vuelos hasta abril de 2024. No sabemos si va a ser así”, señaló antes de la aclaración oficial Saúl Cruz, de la Asociación de Agencias de Viajes, tras ser consultado por 12 Noticias.

"Si se quiere cargar Aerolíneas, nos van a tener que matar", advirtieron desde el gremio de pilotos

La ruta Trelew-Córdoba comenzó a operar en octubre pasado con dos frecuencias semanales.