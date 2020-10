COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En el marco del nuevo decreto provincial que comenzó a regir en Comodoro Rivadavia, con nuevas habilitaciones y con continuidad de medidas de restricción por la pandemia, se aclaró que aún está prohibido el uso de juegos y playones de las plazas.

Con la llegada de los días más calurosos y cálidos para disfrutar del aire libre, se comenzó a ver mayor cantidad de niños y adolescentes en las plazas de la ciudad, en este contexto, el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad, Gustavo Fita, recordó que hay medidas de restricción en cuanto a las actividades recreativas que aún siguen vigentes.

“Los lugares de recreación están inhabilitados, no está permitida cualquier actividad que tenga contacto”, afirmó a ADNSUR y advirtió que “los juegos en las plazas no están habilitados, se recomienda no utilizarlos en las plazas”.

Fita explicó que se puede estar caminar o realizar toda actividad individual en las plazas “pero se trata de evitar lo compartido como usar las hamacas”, dijo. Mientras aclaró que “no se pueden realizar partidos de futbol o básquet en los playones, todo eso está prohibido todavía”, puntualizó.