Las intensas heladas y las bajas temperaturas que se registran en gran parte de Cubut provocan serias complicaciones para la circulación vehicular. Calles y rutas cubiertas de hielo y nieve afectaron durante las últimas horas a Comodoro, en un contexto climático que exige máxima precaución y una planificación adecuada antes de salir de casa.

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación y la Dirección de Defensa Civil, áreas dependientes de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, llevó adelante distintas tareas preventivas para evitar inconvenientes ante las inclemencias climáticas que se presentaron desde la tarde del jueves hasta la madrugada del viernes, que incluyeron bajas temperaturas, lluvia y nieve.

Posibles lluvias, nevadas y mínimas de hasta -3°C: así estará el clima en Comodoro los próximos días

Según informaron, el personal de Defensa Civil estuvo abocado a los recorridos preventivos en los distintos sectores de la ciudad ante la acumulación de hielo sobre la calzada. Por otra parte, destacaron que la lluvia registrada durante varias horas no causó inconvenientes. “Funcionó el trabajo de limpieza que estuvieron realizando las distintas cuadrillas municipales”, puntualizó el Director de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo.

Además, durante la madrugada, los trabajos estuvieron abocados a arrojar sal, principalmente en el barrio de Diadema, para evitar accidentes de tránsito. “Esta tarea rindió sus frutos, pero después tuvimos más hielo acumulado y este viernes, en horas de la mañana, tuvimos que arrojar más bolsas de sal para garantizar la circulación de colectivos y del servicio de recolección de residuos; también se trabajó en las afueras de la escuela y de las instituciones del barrio”, detalló el funcionario.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Del mismo modo, el personal municipal estuvo realizando tareas de prevención en la avenida Ducós, producto de la marejada registrada a las 4.44 de la madrugada, que levantó cerámicas por la erosión del agua.

Por otra parte, el director de Defensa Civil destacó el trabajo conjunto con el personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. “Estuvo trabajando a la par nuestra, han efectuado muchas reparaciones y continúa haciéndolo, para tratar de evitar que haya agua en las calles”, señaló.

RECOMENDACIONES PARA LOS AUTOMOVILISTAS

La caída de nieve y acumulación de hielo causó mayores problemas en las salidas norte y oeste de Comodoro Rivadavia. En esa línea, Barrionuevo destacó el trabajo sobre las rutas nacionales y 26, por parte del área de Protección Civil de la provincia, Vialidad Provincial y Nacional que utilizaron máquinas barredora de nieve y motoniveladora. Finalmente, adelantó que las bajas temperaturas se mantendrán durante el fin de semana y las rutas estarán transitables con extrema precaución.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Por ello, recomendó a los vecinos circular a baja velocidad y, caso de viajes, realizar un control previo del vehículo, llevar cadenas, tanque lleno, alimentos y abrigo. “Que los vecinos consulten el estado del clima y rutas en Defensa Civil, y, si pueden, evitar viajar y hacerlo cuando las condiciones sean más favorables”, aconsejó.

En caso de emergencias, se encuentran disponibles los números 103, 447-1652, 447-2401, 447-1660, 2974-040117 y 2974-042152.

CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL SERVICIO METEREOLÓGICO NACIONAL

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronostica que el sábado Comodoro tendrá una temperatura mínima de -2° y una máxima que no superará los 4°. No hay probabilidad de lluvia y se esperan vientos que no superen los 22 km/h.

El domingo, en tanto, la mínima también llegará a -2°, mientras que la máxima alcanzará los 5°. Al igual que el sábado, no hay probabilidad de lluvia y se esperan vientos que no superen los 22 km/h.