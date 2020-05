COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la firma Sudestada SRL, concesionaria de los cines Coliseo y Español, su titular Gastón Ergas, habló con Diario Crónica y se refirió a la situación que atraviesan ambas salas y cuáles son las perspectivas para el futuro.

“Tenemos esperanzas que la vuelta después de esta crisis sanitaria y económica, será con un nuevo resurgir en Argentina, pero obviamente tuvimos que sacar un crédito para pagar los sueldos, sumado a la pequeña ayuda que tuvimos del Estado", contó.

Asimismo, dijo que como primera medida frente al Covid-19, los cines junto a casinos y boliches bailables fueron los primeros que cerraron y serán los últimos en abrir, sin fecha concreta de apertura. "Me pude comunicar con las distribuidoras que son las que nos suministran el producto de la pantalla que genera de alguna manera las recaudaciones que permite sostener las salas de cine abiertas y nos dijeron que no vamos a poder abrir los grandes estrenos en forma parcial por provincia, sino que las decisiones serán federalizadas, por lo tanto la situación será compleja porque si bien abrirán las salas, no tendremos producto y en el momento que sí haya probablemente para agosto o septiembre, van a ver serios problemas en cuanto a que los tanques de cines que se generan a nivel mundial, van a posponer sus fechas como lo han hecho durante todo este tiempo para evitar retornos de la inversión en producción cinematográfica que se realiza a través de la exhibición”.

Por otro lado, Ergas puntualizó que “la crisis del cine golpea en forma muy contundente y obviamente se va a cortar por lo más delgado que son las empresas familiares, las pymes locales y en Comodoro vamos a tener que resistir o de alguna manera aceptar la derrota”.

Al ser consultado por Crónica sobre la posibilidad de que Comodoro se quede sin cines, dijo que "es una posibilidad. La gente muchas veces desconoce los funcionamientos de las pymes locales, pero generalmente nosotros hemos tenido los precios en las entradas de cine hasta un 20 por ciento menos que Buenos Aires porque básicamente no hubo referencia de precios en Argentina, sin embargo así y todo muchas veces nos han reclamado por los valores, cuando en realidad hay muy pocos productos en Comodoro que tengan menor valor que la capital nacional del país”.

Ergas explicó que emplea a más de 20 personas y alquila hace más de 26 años: "Todas esas realidades te van comiendo los pies y esto es un golpe duro, pero hacemos lo que podemos y claro que podemos llegar a quedarnos sin salas de cines como en determinado momento se dio”.

Por último, manifestó que ante una posible vuelta de los cines, “se podría dejar una fila de por medio y tres o cuatro butacas entre grupos de personas, como para tener un goteo de espectadores y de consumo que nos permita por lo menos pagar los sueldos, porque los alquileres los vamos posponiendo. Tenemos la misma situación que le está aconteciendo a todos los comodorenses en este momento, a los argentinos y al mundo en sí, pero la situación no es diferente a ninguna otra, solo que tenemos el agravante que cerramos antes y vamos a ser los último en abrir".