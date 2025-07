Adorni defendió el cierre de Vialidad Nacional con una foto de los pozos de la Ruta 40 en Chubut: "no hay inteligencia artificial"

El vocero presidencial Manuel Adorni presentó este viernes el estreno de "Fake-7-8", un programa transmitido en vivo por su canal de YouTube, en el que refutó lo que consideró "noticias falsas" que han circulado en medios y redes sociales en contra del gobierno de Javier Milei.

El nuevo programa, que parodia al ciclo kirchnerista "6-7-8", comenzará a emitirse cada viernes a las 13, con planes de expandir su alcance a través de un dúplex que lo transmitirá simultáneamente por la TV Pública en el futuro.

La primera sintonía se extendió por unos 40 minutos, durante los cuales Adorni realizó un análisis de la “cantidad muy impresionante” de fake news que, según su perspectiva, circularon para perjudicar a la gestión libertaria, proponiéndose desenmascararlas.

El impacto del cierre de Vialidad Nacional: ¿Qué sucederá con los más de 160 trabajadores en Chubut?

Luego de apuntar contra las “falsas verdades” de algunos periodistas, fue directo para referirse a la situación actual de la Ruta Nacional N°40 que, actualmente, está en un estado catastrófico.

“Muestren la imagen de las grandes obras públicas de Argentina. Esta es la Ruta 40, esto es real, no hay inteligencia artificial, no hay nada raro, no está modificada ni hecha adrede. No es una imagen de un país en guerra, es la Argentina en la Ruta 40 y no es ni más ni menos que dos décadas de corrupción kirchnerista puestas en esta imagen”, comenzó explicando el funcionario. Cierre de Vialidad: ¿Qué pasará con los más de 160 trabajadores en Santa Cruz?

Y agregó, con fuertes críticas al ex organismo: “una ruta que supuestamente tenían que cuidar, arreglar y mantener Vialidad Nacional. A Dios gracias por el cierre, con la decisión del Presidente, de cerrar Vialidad Nacional. (Él) Considera que es el acta de defunción para la corrupción en la obra pública en la República Argentina”, resaltó.

En ese sentido, reiteró cómo funcionará de aquí en adelante el arreglo de rutas: “de todas maneras, para todos los que sobreactúan el cierre de Vialidad Nacional es una catástrofe para la República Argentina, les recuerdo también que fue creada la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte que, no solo va a pasar a ser la nueva autoridad de fiscalización, sino que se va a encargar precisamente de que las concesiones viales funcionen como nunca funcionaron en la República Argentina”.

Oficializaron la disolución de 21 organismos públicos para reducir el gasto estatal

Chubut se hará cargo de las obras de reparación de la Ruta Nacional N°40

El gobernador Ignacio "Nacho" Torres anunció el pasado viernes 4 de julio que el Gobierno de Chubut asumirá la reparación integral de la Ruta Nacional N° 40, una de las arterias viales más importantes y deterioradas del país. La decisión se enmarca en un nuevo Convenio de Compensación de Deuda firmado con el Ministerio de Economía de la Nación, liderado por Luis Caputo, y permitirá ejecutar con recursos provinciales una obra largamente postergada.

“Vamos a hacernos cargo de esta obra como lo hicimos con la Doble Trocha entre Puerto Madryn y Trelew. Es un compromiso con todos los chubutenses y con quienes transitan la provincia a diario”, afirmaba el mandatario provincial tras un positivo encuentro con uno de los funcionarios más destacados por Milei.

El Gobierno cierra Vialidad Nacional: "La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción"

En el encuentro, las autoridades rubricaron el acuerdo que traslada formalmente la responsabilidad de la obra al ámbito provincial.

El proyecto contempla la repavimentación del tramo que va desde el kilómetro 1.636,03 hasta el 1.762,52 de la RN 40, incluyendo los empalmes con las rutas nacionales N° 26 y N° 23, así como el kilómetro 0 al 39,16 de la Ruta Nacional N° 259. También se confirmó que la Ruta Nacional N° 25, entre Las Plumas y Paso de Indios, será incluida en el plan de conservación mejorativa que impulsará el gobierno provincial.