En Chubut, cientos de niñas, niños y adolescentes esperan ser parte de un entorno familiar que les brinde afecto, contención y estabilidad. Muchos de ellos han atravesado situaciones complejas y, aunque están bajo resguardo institucional, aún tienen la esperanza de crecer acompañados por figuras que puedan brindarles un hogar, sea este tradicional o no, donde se respete su historia y se los acompañe en su desarrollo.

La búsqueda de familias o referentes afectivos no siempre es sencilla, y se vuelve especialmente desafiante cuando se trata de adolescentes. A pesar de esto, el Estado provincial, a través del Poder Judicial y la Dirección General de Adopciones, continúa impulsando convocatorias públicas que visibilizan estos casos e invitan a la comunidad a involucrarse de forma activa y responsable.

En este contexto, en Trelew, una nueva convocatoria del Juzgado de Familia N.º 1 y la Dirección General de Adopciones de Chubut busca transformar la vida de un adolescente de 16 años. El joven, que actualmente cursa el 5.º año del secundario, necesita una familia o referentes afectivos que puedan brindarle un entorno seguro y afectivo donde continuar su desarrollo.

Ilustrativa-Tiempo Sur

Este tipo de llamados reflejan el compromiso de las instituciones judiciales y sociales con el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar, aún cuando hayan atravesado situaciones difíciles o estén próximos a la mayoría de edad.

Desde la Dirección de Adopciones remarcan que la búsqueda no se limita a familias tradicionales y que cualquier persona que pueda ofrecer contención, afecto y acompañamiento puede participar del proceso

¿QUÉ SE BUSCA?

La convocatoria apunta a personas que puedan ofrecer:

  • Contención emocional
  • Cuidados adecuados para su desarrollo
  • Un entorno estable, afectivo y de confianza
El Madrynense

¿CÓMO PARTICIPAR?

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a: adopcionestrelew@hotmail.com

En tanto, el período de postulación es del 21 de agosto al 4 de septiembre y debe incluir los datos personales y la información de contacto.

BUSCAN FAMILIAS PARA DOS HERMANOS DE 4 Y 12 AÑOS EN COMODORO

El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, lanzó una convocatoria dirigida a personas individuales o familias interesadas en ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para dos hermanos de 4 y 12 años.

La iniciativa se realiza en el marco del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia del Chubut y busca brindar un entorno de afecto, protección y acompañamiento a los menores, respetando su historia de origen y potenciando sus recursos personales.

Poder Judicial

Las familias interesadas deberán enviar, desde el 11 hasta el 31 de agosto de 2025 inclusive, una nota simple con copia del D.N.I., domicilio, teléfono y la manifestación de su predisposición para cuidar a los hermanos a los correos electrónicos: adopcionchubut@gmail.com y/o adopcionestrelew@hotmail.com.

La convocatoria representa una oportunidad para brindar contención y afecto a menores que buscan un hogar seguro y comprometido, reforzando la importancia de la adopción responsable y el acompañamiento familiar en la provincia.

