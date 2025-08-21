En Chubut, cientos de niñas, niños y adolescentes esperan ser parte de un entorno familiar que les brinde afecto, contención y estabilidad. Muchos de ellos han atravesado situaciones complejas y, aunque están bajo resguardo institucional, aún tienen la esperanza de crecer acompañados por figuras que puedan brindarles un hogar, sea este tradicional o no, donde se respete su historia y se los acompañe en su desarrollo.

La búsqueda de familias o referentes afectivos no siempre es sencilla, y se vuelve especialmente desafiante cuando se trata de adolescentes. A pesar de esto, el Estado provincial, a través del Poder Judicial y la Dirección General de Adopciones, continúa impulsando convocatorias públicas que visibilizan estos casos e invitan a la comunidad a involucrarse de forma activa y responsable.

En este contexto, en Trelew, una nueva convocatoria del Juzgado de Familia N.º 1 y la Dirección General de Adopciones de Chubut busca transformar la vida de un adolescente de 16 años. El joven, que actualmente cursa el 5.º año del secundario, necesita una familia o referentes afectivos que puedan brindarle un entorno seguro y afectivo donde continuar su desarrollo.

Este tipo de llamados reflejan el compromiso de las instituciones judiciales y sociales con el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar, aún cuando hayan atravesado situaciones difíciles o estén próximos a la mayoría de edad.

Desde la Dirección de Adopciones remarcan que la búsqueda no se limita a familias tradicionales y que cualquier persona que pueda ofrecer contención, afecto y acompañamiento puede participar del proceso

¿QUÉ SE BUSCA?

La convocatoria apunta a personas que puedan ofrecer:

Contención emocional

Cuidados adecuados para su desarrollo

Un entorno estable, afectivo y de confianza

¿CÓMO PARTICIPAR?

Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a: adopcionestrelew@hotmail.com

En tanto, el período de postulación es del 21 de agosto al 4 de septiembre y debe incluir los datos personales y la información de contacto.

BUSCAN FAMILIAS PARA DOS HERMANOS DE 4 Y 12 AÑOS EN COMODORO

El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, lanzó una convocatoria dirigida a personas individuales o familias interesadas en ofrecerse como guardadores con fines adoptivos para dos hermanos de 4 y 12 años.

La iniciativa se realiza en el marco del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la provincia del Chubut y busca brindar un entorno de afecto, protección y acompañamiento a los menores, respetando su historia de origen y potenciando sus recursos personales.

Las familias interesadas deberán enviar, desde el 11 hasta el 31 de agosto de 2025 inclusive, una nota simple con copia del D.N.I., domicilio, teléfono y la manifestación de su predisposición para cuidar a los hermanos a los correos electrónicos: adopcionchubut@gmail.com y/o adopcionestrelew@hotmail.com.

La convocatoria representa una oportunidad para brindar contención y afecto a menores que buscan un hogar seguro y comprometido, reforzando la importancia de la adopción responsable y el acompañamiento familiar en la provincia.

