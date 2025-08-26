ADNSUR y Canal 12 serán anfitriones de la Asamblea de ADEPA en Puerto Madryn: debates sobre IA, sostenibilidad y libertad de expresión

La ciudad de Puerto Madryn será, durante tres días, el epicentro del debate sobre el presente y el futuro de los medios de comunicación en Argentina. Allí se llevará adelante la 63ª Asamblea General de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), del 3 al 5 de septiembre, con la participación de referentes nacionales e internacionales.

La agenda está centrada en temas de alto impacto para la profesión periodística: la libertad de expresión en un contexto de tensiones políticas, el rol de la inteligencia artificial en la producción de contenidos, los modelos de sostenibilidad económica de los medios y la innovación digital.

El evento tendrá como anfitriones a ADNSUR y Canal 12, dos medios chubutenses que serán parte de la organización local de un encuentro que, además de debates y capacitaciones, incluirá actividades sociales y turísticas que pondrán en valor a la Patagonia.

Cronograma y disertantes destacados

El congreso se desarrollará en el Hotel Rayentray y combinará la asamblea institucional de ADEPA con jornadas de formación.

Miércoles 3 de septiembre: apertura oficial y reunión de autoridades de ADEPA. En la apertura se desarrollará la charla “Mas allá de la red: la pesca que construye futuro”. El panel estará integrado por representantes de la pesca de Chubut.

Jueves 4 y viernes 5 de septiembre: conferencias, paneles y talleres con especialistas nacionales e internacionales.

Entre los disertantes confirmados se encuentran:

• Pepe Cerezo (España), director de Evoca Media, experto en transformación digital de medios.

• Ismael Nafría (España), periodista y autor de la newsletter Tendenci@as.

• María José Iriarte, gerente de alianzas estratégicas de Google en Argentina.

• Fabián Calle, especialista en seguridad internacional y docente en Florida International University.

• Claudia Báez, José Jorge García Gómez, Gastón Serralta, Miguel Carvajal, Fernanda Kobelinsky, Marina Dragonetti, Diego Japas y Ezequiel Franco, referentes nacionales del periodismo y la comunicación.

Los ejes del debate: IA, libertad de prensa y sostenibilidad

Uno de los principales temas de discusión será el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo: cómo afecta la producción de contenidos, qué riesgos plantea para los derechos de autor y qué oportunidades abre para la innovación en redacciones.

También se analizará la sostenibilidad de los medios frente al poder de las plataformas tecnológicas y se debatirá sobre la necesidad de una compensación justa por el uso de contenidos informativos.

Otro eje clave será la defensa de la libertad de prensa, con foco en el escenario argentino y en

los riesgos que enfrenta el periodismo en la región

Puerto Madryn como vidriera

La elección de Puerto Madryn no es casual. Reconocida internacionalmente por el avistaje de ballenas, sus paisajes naturales y su oferta cultural, la ciudad se transformará en sede de un evento que reunirá a más de 120 representantes de medios de todo el país.

La agenda prevé también actividades sociales y turísticas para los asistentes, como una excursión para avistar ballenas.

Qué es ADEPA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) es la organización que reúne a más de 180 medios de comunicación de todo el país. Fundada en 1962, su misión es promover la libertad de prensa, la calidad periodística y la innovación en la industria.

Además de sus asambleas anuales, ADEPA trabaja durante todo el año a través de comisiones especializadas en libertad de expresión, sustentabilidad, innovación, recursos humanos y asuntos legales. En 2025, sus debates se centran especialmente en el uso responsable de la inteligencia artificial y en la defensa de los contenidos periodísticos frente a las plataformas digitales.

Un hito para la Patagonia y para el periodismo

La 63ª Asamblea General de ADEPA no solo pondrá a Puerto Madryn en el mapa como centro del debate periodístico nacional, sino que marcará un punto de encuentro para repensar el futuro de la comunicación en la era digital.

Con la organización local de ADNSUR y Canal 12, el encuentro promete ser un espacio de intercambio y reflexión sobre cómo garantizar un periodismo libre, sustentable e innovador en un escenario global de profundos cambios.