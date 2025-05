Adiós al histórico complejo de canchas de Km.3: un mayorista ocupará su lugar

Tras 15 años de trayectoria, un reconocido complejo deportivo y recreativo ubicado en la zona norte de Comodoro Rivadavia, cerrará sus puertas de manera definitiva.

Se trata de “Vas x Más”, el lugar ubicado en Km.3 que ofrecía desde canchas de fútbol 7 y 5, hasta un salón enorme, parrillas, música y mucho más para disfrutar.

En comunicación con ADNSUR, Mauricio, uno de los dueños del comercio, lamentó mucho el cierre y reveló los motivos de su partida.

“La decisión es ajena a nosotros. Alquilábamos el espacio físico a Metrapet, pero ahora vendió una parte de la propiedad - creo que a Maxiconsumo - y nos dijeron que teníamos que irnos.”

Sabiendo ya el final de la historia, el hombre afirmó que “estuvimos alargándola como un mes más, por eso las canchas no estaban tan bien mantenidas a lo último. El contrato estaba finalizado”.

Y definió, con lo sucedido semanas atrás: “Después de muchos años, fuimos teniendo contratos largos, pero el último se hace con la rescisión si la propiedad se vendía; por eso nos tenemos que retirar.”

Pese a la tristeza, Mauricio se mostró optimista asegurando que Vas x Más regresará en algún momento.

"Estamos tristes, es un negocio que funciona a pleno. No se cierra por cosas monetarias, sino por algo ajeno a nosotros. Es una tristeza enorme. Las ganas de seguir siguen. La idea es trasladarnos, pero no sabemos a dónde ir. Vamos a volver, seguro; pero no sabemos cuándo", manifestó el dueño.

Por último, le dejó un mensaje a los clientes y amigos del complejo, donde también añadió que tuvieron la iniciativa en Comodoro.

“A todo el mundo le digo gracias, hace 15 años fuimos pioneros en arrancar esto pensando que iba a apostar un poco más. A los pocos años habían un montón de canchas de césped sintético en todos lados y se veía que resultaba, la gente se copaba incluso en invierno”, finalizó.