Este miércoles por la mañana, Seta TV recorrió externamente uno de los edificios más emblemáticos y cargados de historia de Comodoro Rivadavia: el antiguo Hotel Internacional.

Esta edificación, que durante décadas funcionó como un conocido hotel de alojamiento, se encuentra hoy en un estado ruinoso y, según se pudo detectar en el lugar, está en camino a ser vendida, una noticia que ha generado nostalgia entre sus antiguos clientes que disfrutaron del lugar.

UN LUGAR CARGADO DE HISTORIAS DONDE SE REFORZÓ EL AMOR

El Hotel Internacional no fue simplemente un establecimiento hotelero más en Comodoro Rivadavia. Durante años fue un verdadero punto de encuentro, un espacio donde se cruzaron historias, vivencias y personas de toda la ciudad y más allá. Para muchas y muchos, este hotel representaba algo más que un lugar para alojarse; era un refugio de amor pasajero, un sitio de encuentro social y hasta un símbolo de épocas doradas de la ciudad.

El lugar fue testigo de infinidad de momentos significativos: desde encuentros clandestinos y romances hasta reuniones de trabajo y charlas entre amigos. Su reputación como espacio discreto y acogedor lo transformó, durante décadas, en uno de esos iconos urbanos que guardan la memoria colectiva de Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, el paso del tiempo no ha sido amable con el Hotel Internacional. En la actualidad, el edificio se encuentra en un estado lamentable. Las paredes que antes cobijaron tantas historias hoy muestran grietas profundas, ventanas rotas y una estructura que amenaza con desmoronarse.

El abandono y la falta de mantenimiento transformaron este lugar histórico en una ruina que demanda una inversión considerable para cualquier tipo de restauración o rehabilitación.

CUÁL SERÍA EL DESTINO DEL HOTEL INTERNACIONAL DE COMODORO RIVADAVIA

La responsabilidad sobre el edificio, que al parecer está en manos privadas, podría derivar en un cambio radical en la funcionalidad de la propiedad. De acuerdo con lo que mencionaron en el programa “Me Invitó Un Amigo”, existirían distintas propuestas para el futuro uso de este terreno y las instalaciones, siempre con la premisa de la inviabilidad de mantener el hotel en su forma original debido a los costos y la complejidad que implica restaurar una estructura tan deteriorada.

Entre las opciones analizadas se encuentran desde la transformación del predio en un supermercado, que capitalizaría la ubicación estratégica del sitio, hasta la creación de un geriátrico, que respondería a las crecientes necesidades de infraestructura para la atención de personas mayores en la ciudad.

Más allá de estas ideas, el denominador común es la necesidad de reinvertir el espacio para que recupere su utilidad social, económica o comunitaria, aunque esto suponga resignar el valor cultural y nostálgico que hoy simboliza el hotel.