El Dr. Miguel Keropian, reconocido como el primer médico especialista en radioterapia del Centro de Aplicaciones Bionucleares de Comodoro Rivadavia (CABIN), falleció en las últimas horas, dejando un legado significativo en el campo de la oncología y el tratamiento del cáncer en la región.

Su trayectoria profesional se destacó por su dedicación y contribuciones al avance de la medicina bionuclear, donde implementó técnicas innovadoras que mejoraron la calidad de vida de numerosos pacientes.

La noticia de su fallecimiento fue recibida con profundo pesar por sus colegas, familiares y la comunidad médica, quienes lo recuerdan no solo por su profesionalismo, sino también por su calidez humana y compromiso con la salud pública. Cortaron el agua en siete barrios de Comodoro y no hay horario de normalización del servicio

Desde el CABIN, despidieron al profesional con un emotivo posteo en sus redes sociales: “Con profundo dolor, despedimos al Dr. Keropian, primer médico especialista en radioterapia de nuestra institución”.

“Pionero de la radioterapia en la región, dedicó 35 años de su vida a brindar atención médica de excelencia, siempre con compromiso, calidez y humanidad. Su labor abrió caminos y marcó la vida de innumerables pacientes y familias, dejando una huella imborrable en la historia del CABIN”, agregaron.

Finalmente destacaron: “Hoy lo recordamos con enorme gratitud y respeto. Su legado permanece en cada uno de nosotros y en todos aquellos a quienes acompañó en su trayectoria profesional y humana. Gracias, doctor, por tanto”.