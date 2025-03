ADEPA rindió homenaje a Jorge Lanata y destacó su legado en el periodismo argentino

En la segunda jornada de su Junta de Directores, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizó un emotivo homenaje a Jorge Lanata, quien falleció el pasado 30 de diciembre a los 64 años. La ceremonia consistió en un panel en el que varios periodistas que compartieron con Lanata diferentes momentos de su carrera evocaron su legado y su inconfundible estilo, el cual dejó una huella imborrable en el periodismo argentino.

El panel estuvo conformado por los periodistas Ricardo Ravanelli, Romina Manguel, Miguel Wiñazki y Luciana Geuna, y fue coordinado por Ana Tronfi, secretaria general de ADEPA. Cada uno de los oradores compartió sus vivencias y reflexiones sobre el impacto de Lanata en los medios y su capacidad para transformar el periodismo en Argentina.

Ricardo Ravanelli, exproductor general de "Periodismo Para Todos" (PPT), destacó la habilidad de Lanata para trascender los medios tradicionales, enfatizando que fue un provocador que marcó generaciones de periodistas. "No solo informaba, sino que sabía cómo hacerlo, captando la atención de la audiencia", expresó Ravanelli. También recordó la manera en que Lanata construía equipos de trabajo y su capacidad para inspirar a los periodistas a seguir adelante con su visión. "Su legado está en los periodistas que formó y a quienes brindó una plataforma", señaló.

Romina Manguel, quien compartió con Lanata en diversos programas de radio y medios impresos, destacó la rigurosidad de su trabajo y la escuela que creó a lo largo de su carrera. "Nos cuesta ubicarlo en el pasado. Hizo escuela y esa escuela tiene muchos discípulos", comentó Manguel. Resaltó también la exigencia de Lanata, quien "te obligaba a la rigurosidad absoluta" y a ir más allá en la investigación, siempre con una mirada desconfiada y meticulosa.

Miguel Wiñazki, escritor y periodista, se refirió a Lanata tanto como colega como ciudadano, destacando su capacidad para generar debates y su constante curiosidad. "Estaba anclado en la curiosidad, lo que generaba un debate permanente", explicó Wiñazki. Resaltó la genialidad de Lanata para contar historias con una perspectiva clara y sin concesiones, siempre buscando generar impacto con sus investigaciones.

“Cuando cierro los ojos y pienso en Lanata, prefiero recordarlo como un distante discípulo, pero cercano a su obra. No sé con qué otro periodista logré involucrarme tanto con un evento comunicacional. Prefiero recordarlo desde este lado de la pantalla porque me ha dado tanto”, agregó.

Por su parte, Luciana Geuna, quien trabajó estrechamente con Lanata en radio, televisión y medios gráficos, recordó su primer encuentro con él, cuando Lanata la animó a trabajar como productora en su programa, a pesar de su falta de experiencia en radio.

“La mayor transgresión de mi vida fue aceptar ser productora de su programa, cuando tenía 25 años. Me sentó y me dijo: ‘Quiero que lo hagas tú’. Yo nunca había hecho radio y le dije que no sabía cómo hacerlo. Me respondió: ‘Pero lo vas a aprender’”, recordó.

Además, destacó la obsesión de Lanata con la creatividad y la investigación. “Si algo no hacía el ruido que soñábamos, no le gustaba. En PPT, por primera vez, su espíritu de investigación tuvo una caja de resonancia gigantesca. Se atrevía a contar lo que nadie más se animaba y a hacerlo de una manera que impactaba”, señaló.

“Lo recuerdo en su escritorio, donde iba permanentemente, y siempre había alguien que lo escuchaba. Su capacidad de escucha y su sensibilidad casi infantil eran parte de su esencia. Eso lo hacía un periodista distinto y, a la vez, alguien que padecía el mundo con intensidad”, concluyó Geuna.

