ADEPA en Puerto Madryn: ADNSUR y Canal 12 lideran un encuentro con más de 100 medios de todo el país

En un contexto nacional complejo para el ejercicio de la prensa, la Patagonia se convierte esta semana en el epicentro del debate sobre el futuro del periodismo.

La 63° Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) - que se realiza por primera vez en Puerto Madryn, Chubut - reúne a más de 100 medios de todo el país en un evento que conecta definiciones institucionales con capacitaciones de vanguardia sobre inteligencia artificial, innovación y ‘fact checking’.

Los anfitriones locales son Ana Tronfi (fundadora de ADNSUR) y Javier Bezunartea (gerente de Canal 12) quienes fueron los encargados de presentar los detalles del encuentro en una extensa entrevista en el programa “Sin Hilo” que se emite por canal 12.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Ambos coincidieron en definir el evento como una “oportunidad única” para los periodistas y medios de la región para acceder a conocimientos y disertantes de primer nivel quienes están concentrados en los grandes centros urbanos.

“Como anfitriones tenemos que destacar que vienen speakers y hay una serie de capacitaciones que se convierte en una oportunidad única en nuestra zona para que los medios y periodistas de la región tengan acceso”, afirmó Tronfi.

Además, subrayó que los grandes ejes transversales de esta asamblea serán la inteligencia artificial, la innovación y la sustentabilidad de los medios de comunicación en un “escenario muy cambiante”.

Mercado Pago lanzó una función que permite pagar sin saldo disponible: cómo funciona y quiénes pueden utilizarla

Por su parte, Bezunartea transmitió el “lujo, orgullo y compromiso” que significa para Chubut ser elegida sede de un evento de esta magnitud. “Vienen los mejores a disertar a Madryn, los speakers más capacitados, los medios más importantes. Todo esto nos eleva la vara y nos da la posibilidad de demostrar que estamos en condiciones de jugar este tipo de partidos; vienen a jugar Champions y queremos estar a la altura”, manifestó con evidente entusiasmo.

CARÁCTER FEDERAL DE ADEPA

Un dato no menor que ambos remarcaron es la propia transformación digital de los medios que representan. “Hoy somos dos medios digitales. Esto ha sido parte del proceso de transformación que tuvo ADEPA que nos abrió la puerta a los medios digitales”, explicó Tronfi.

Este cambio refleja la evolución del ecosistema mediático a nivel global, nacional y local.

El gobierno trasladó un feriado nacional y creó un nuevo fin de semana largo en octubre de 2025

La conversación en “Sin Hilo” también destacó el carácter profundamente federal de ADEPA. La decisión de realizar la asamblea en Puerto Madryn, y no en una capital tradicional fue resaltada como un acierto que democratiza el acceso al conocimiento y fortalece las redes entre periodistas de todo el país.

“Destacar el carácter federal que tiene la entidad permite ‘anfitrionar’ esta asamblea en distintos lugares con lo que esto trae a nivel de capacitaciones”, valoró la directora de ADNSUR.

LIBERTAD DE PRENSA

En un momento político particular donde la libertad de prensa se encuentra en el centro del debate nacional, la asamblea de ADEPA cobra una relevancia adicional.

Tronfi señaló que de este encuentro “saldrán grandes definiciones en relación a la libertad de prensa en un contexto nacional que amerita atención”.

15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025

Bezunartea coincidió: “El periodismo amenazado, el tema de la libertad de prensa y los temas nacionales que están hoy candentes generan más atención en este encuentro”.

El binomio entre los avances tecnológicos y la esencia fundamental del periodismo fue otro pilar de la exposición de los anfitriones. Bezunartea lo ejemplificó claramente: “Hay dos puntos claves: el presente y futuro con la inteligencia artificial pero también volver a la esencia a la hora de hablar de un periodismo responsable. Las nuevas tecnologías contribuyen a los adelantos pero la esencia tiene que ser la misma”.

AMPLIA OFERTA DE CAPACITACIONES

Entre las capacitaciones específicas, se destacó especialmente una dedicada al fact checking o verificación de datos. Tronfi la describió como “interesantísima” y “clave para nuestra profesión, más que nada en el marco del auge de la inteligencia artificial”.

Torres anunció la licitación de la obra para repavimentar un tramo crítico de la Ruta 40

Esta herramienta se presenta como una defensa crítica contra la desinformación, un mal que se potencia con el uso de nuevas tecnologías.

Otro ejemplo de la calidad de la oferta académica es la participación de Claudia Báez, una consultora en inteligencia artificial colombiana de renombre internacional, quien priorizó a ocho medios de la Patagonia para una capacitación especial.

“Google priorizó a los ocho medios claves de la Patagonia. Destacar ese escenario que se crea y la mejora continua que tenemos que tomar los medios”, recalcó Tronfi.

La agenda del evento comenzó con la apertura oficial el miércoles pero tiene su núcleo de actividades intensas durante el jueves y viernes con una gran cantidad de charlas abiertas y capacitaciones especializadas.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

Tanto Tronfi como Bezunartea extendieron una invitación abierta a toda la comunidad, periodistas y medios a participar de las charlas abiertas, cuya información detallada está disponible en las webs de Canal 12 y ADNSUR.

La 63° Asamblea de ADEPA en Puerto Madryn se configura como una declaración de principios: la defensa de la libertad de prensa, la apuesta por la formación federal de calidad y la adaptación tecnológica son los cimientos sobre los que el periodismo argentino busca construir su futuro inmediato desde la Patagonia para el resto del país.