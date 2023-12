La casa central está ubicada en Raúl Onetto 198 del barrio Industrial, con depósito y venta al público, y sucursal en Rivadavia al 2800 abierto de lunes a sábado de 9 a 18 hs.

Se trata de una empresa familiar y de capitales locales que este año celebra 40 años en la ciudad, se consolidó como un referente mayorista y con una historia que se remonta a la década del 60.

Cajas navideñas, tradición para todos los bolsillos

Marcelo Finlez, propietario de Distribuidora Laly, destacó que "las cajas navideñas las hacemos con productos de primera calidad como es la marca Fantoche y en champagne trabajamos con la línea de Toso. Nosotros tuvimos la previsibilidad de comprarlas en septiembre y logramos mantener los precios de ese momento. Nuestra tarea habitual es asegurar la mejor relación calidad-precio en budines y pan dulce, opciones que no se encuentran en los supermercados".

Las cajas contienen Pan dulce, budines, sidra o champagne, variedad de garrapiñadas y turrones en diferentes cantidades, según la caja elegida. La caja N°1 tiene un costo de $7.148 pesos, la N°2 de $10.998; N°3 $15.398; N°4 $18.696; N°5 $23.098 y N°6 $32.998

En un contexto económico cambiante, Distribuidora Laly se adapta a las necesidades de sus clientes. "Este momento económico me recuerda al 2015 o 2019, siempre que hay un cambio de gobierno las expectativas de la gente van cambiando. También cambia el consumo de la gente; en los ultimos años se han volcado a hacer compras en los mayoristas donde encuentran diferencia de precios respecto de los supermercados tradicionales", señala Finlez.

"En general, desde hace al menos 20 días no recibimos mercadería nueva, hay muchas empresas que están especulando con la posibilidad de aumentar los precios a partir del lunes con el cambio de gobierno. Nosotros tomamos la precaución de hacer estas compras en septiembre, porque hoy no hay productos en stock si quisiéramos hacerla ahora. No hay precios, no hay entregas", añade Finlez.

Precios competitivos en tiempos desafiantes

Además de las tradicionales cajas navideñas, Distribuidora Laly ofrece un amplio abanico de productos en su espacioso local. Productos de almacén, limpieza y golosinas hasta artículos de higiene y limpieza. "En nuestra sucursal de calle Rivadavia y Kenedy tenemos mucho movimiento, la gente lleva los panificados como una forma de anticiparse a las compras de Navidad y allí también tenemos muchas ventas de golosinas para cumpleaños", destaca Finlez.

Con una trayectoria que comenzó en 1980 y raíces que se hunden en los años 60, Distribuidora Laly es sinónimo de calidad y servicio. Fundada por los padres de Marcelo Finlez, el actual propietario, la empresa ha experimentado un crecimiento constante, abastece a más de 650 clientes semanalmente en localidades como Caleta Olivia, Sarmiento, Puerto Deseado, Las Heras, Truncado, Perito Moreno y Los Antiguos. Con un ágil servicio de entrega en 48 horas la empresa se enorgullece de llegar a cada rincón de la región.

448-3771

297 4209438

Facebook: Distribuidora Laly

Instagram: @distribuidora_laly