La problemática de la usurpación de viviendas y los episodios de violencia vinculados a conflictos territoriales siguen en aumento.

Las víctimas, en muchos casos, denuncian amenazas y agresiones físicas que no solo ponen en riesgo su propiedad, sino también su integridad y la de sus familias. A esto se suma, según reclaman, una demora o falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades judiciales.

En Puerto Deseado, una vecina decidió romper el silencio para contar su calvario. Valeria Rodríguez asegura que un hombre, señalado como integrante de la UOCRA, no solo la amenazó sino que además usurpó, después de una serie de hechos violentos que incluyeron destrozos y robos.

El carnicero que se reinventó con salames y chorizos de guanaco en la Patagonia

La mujer habló con la prensa y detalló la dura situación. En este marco, reveló que todo comenzó el 5 de julio, cuando Rodríguez notó que los vecinos manipulaban ilegalmente sus conexiones de luz y agua.

Con el correr de los días, la situación escaló. De esta manera, aseguró que el hombre golpeó a su pareja y lanzó amenazas contra ella.

Poco después, su vivienda fue completamente vandalizada: “Me rompieron todo, me robaron computadoras, celulares y hasta murió la mascota de mi hija por el estrés. Yo ya no puedo vivir ahí”, señaló.

Rodríguez denunció los hechos ante la justicia, pero afirma que no obtuvo respuestas. El allanamiento se realizó recién un mes después y aún no hay resultados de las pericias. Además, aseguró que las denuncias fueron mal registradas y que no fue citada a declarar. “Me cerraron la puerta en la cara”, denunció.

Ataque brutal a un contratista: perdió un testículo, sufrió ocho fracturas y quedó en coma

Hoy, Valeria vive en casas de familiares, mientras su casa sigue ocupada y dañada. “Esperan a que te maten para actuar. Cuando nombrás a la UOCRA en Puerto Deseado, la gente tiene miedo”, concluyó.

"HAY QUE MATARLO": DETUVIERON A CUATRO HOMBRES VINCULADOS A UOCRA POR EL BRUTAL ATAQUE AL CONTRATISTA

El contratista, Fabio Dante Cattani, se encuentra internado en estado grave en terapia intensiva del Hospital Zonal de Caleta Olivia desde el pasado 11 de agosto, tras haber sido brutalmente golpeado por una patota presuntamente vinculada a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Puerto Deseado.

A 14 días del salvaje ataque, detuvieron en las últimas horas a cuatro sospechosos vinculados al gremio de la UOCRA, y se espera que, en las próximas horas, sean imputados por la brutal golpiza que dejó en coma inducido a la víctima de 56 años.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Los cuatro detenidos son Carlos Tapia, Óscar Aranda —alias “Cachumba”—, “Neri” y Fabián Hernández, según publicó La Nación.

Se realizó un registro domiciliario en las viviendas de los cuatro detenidos, donde se secuestraron prendas de vestir, una réplica de pistola semiautomática, varias vainas servidas, un cuchillo de grandes dimensiones y los teléfonos celulares de los cuatro, según indicaron fuentes judiciales.

En las próximas horas se espera que sean llevados a la audiencia de control de detención, en la cual podrían ser imputados por tentativa de homicidio contra el contratista.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

EL ATAQUE

El ataque tuvo lugar el pasado 11 de agosto en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, cuando la víctima fue abordada por un grupo de entre 30 y 40 personas mientras se encontraba trabajando en la construcción de una sede del sindicato judicial de esa localidad.

Como consecuencia de la golpiza, Cattani quedó en un estado que se fue agravando con las horas: perdió el bazo y un testículo, sufrió ocho fracturas costales, lesiones torácicas y pulmonares, politraumatismos y una descompensación cardíaca que lo mantiene internado en el Hospital Zonal de Caleta Olivia en estado crítico, en coma inducido y con pronóstico reservado.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La víctima fue derivada al hospital de alta complejidad de Caleta Olivia, ciudad ubicada a 215 kilómetros de Puerto Deseado. Desde allí, allegados a la familia confirmaron que al grave cuadro ahora se sumó una neumonía.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR