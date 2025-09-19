Este viernes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), a través de la resolución 723/2025, publicada en el Boletín Oficial, anunció una serie de importantes cambios en el sistema de habilitación de transporte de animales vivos y productos de origen animal. La medida busca simplificar los trámites, elevar los estándares sanitarios y adaptar la normativa argentina a las exigencias internacionales.

Entre las novedades, se habilita el uso de bitrenes y otras unidades de transporte que no estaban previstas en la reglamentación anterior, siempre que resulten aptas para cada especie. Además, se permite la utilización de malla cuadriculada en los vehículos que transporten porcinos, lo que facilita la posibilidad de realizar transportes “multiespecie”.

La resolución también amplía el listado de transportes que quedan exceptuados de la habilitación sanitaria. Quedan incluidos los vehículos que movilicen abejas y subproductos apícolas, aves ornamentales, peces ornamentales, animales de compañía (como perros, gatos, conejos o cobayos) y animales destinados a bioterios o exposiciones. Esta medida busca simplificar la logística de traslados de animales no comerciales o con fines específicos.

Otra novedad destacada es la creación de una habilitación provisoria de 90 días para vehículos que no cumplan inicialmente con todos los requisitos técnicos. Este permiso transitorio permite que los transportistas adapten sus unidades y obtengan la tarjeta de habilitación definitiva dentro del plazo establecido.

Asimismo, Senasa lanzó el Programa de Certificación Sanitaria Oficial de Fabricación de Vehículos, dirigido a fabricantes que deseen homologar sus modelos bajo estándares oficiales antes de su comercialización. Cada certificación tendrá una vigencia de cinco años y aplicará a vehículos 0 km destinados al transporte de animales vivos y productos de origen animal, asegurando que cumplan con los requisitos sanitarios y técnicos exigidos por la autoridad nacional.

Con estas medidas, el organismo apunta a mejorar la seguridad y bienestar animal durante el traslado, al mismo tiempo que facilita la operativa de los transportistas y fabricantes. La actualización normativa busca un equilibrio entre la eficiencia logística, la protección sanitaria y la adaptación a estándares internacionales, fortaleciendo la competitividad del sector agroalimentario argentino.