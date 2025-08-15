Acordaron un nuevo aumento para los bancarios y el sueldo mínimo es la envidia de muchos gremios
El gremio que lidera Sergio Palazzo cerró con las cámaras empresariales una suba salarial en julio, vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. También se fijó el pago por el Día del Bancario.
La Asociación Bancaria informó que los trabajadores del sector percibirán un nuevo incremento salarial a partir de julio, en el marco de la cláusula de actualización automática según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.
El acuerdo, firmado entre el gremio que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresarias —ABAPPRA, ABA, ADEBA y el Banco Central— contempla que la suba se aplique a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.
En lo que va del año, las paritarias bancarias acumulan un aumento del 17,3% sobre los salarios de diciembre pasado.
El retroactivo correspondiente a julio se abonará junto con los sueldos de agosto.
Además, se estableció que el monto mínimo que recibirán los trabajadores por el Día del Bancario será de $1.642.231,21, sujeto a futuras actualizaciones.
Con esta última suba, el salario inicial del sector pasará a $1.842.170,43, cifra que, sumada al plus por participación en las ganancias de $53.251,40, eleva el ingreso total a $1.895.421,83.