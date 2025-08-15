La Asociación Bancaria informó que los trabajadores del sector percibirán un nuevo incremento salarial a partir de julio, en el marco de la cláusula de actualización automática según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.

El acuerdo, firmado entre el gremio que conduce Sergio Palazzo y las cámaras empresarias —ABAPPRA, ABA, ADEBA y el Banco Central— contempla que la suba se aplique a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

En lo que va del año, las paritarias bancarias acumulan un aumento del 17,3% sobre los salarios de diciembre pasado.

El retroactivo correspondiente a julio se abonará junto con los sueldos de agosto.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Además, se estableció que el monto mínimo que recibirán los trabajadores por el Día del Bancario será de $1.642.231,21, sujeto a futuras actualizaciones.

Con esta última suba, el salario inicial del sector pasará a $1.842.170,43, cifra que, sumada al plus por participación en las ganancias de $53.251,40, eleva el ingreso total a $1.895.421,83.