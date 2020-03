COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ante las serie de recomendaciones brindadas por autoridades sanitarias por el coronavirus de no salir a las calles en caso de no ser urgente o necesario, en las últimas horas se observan muchos perros paseando en las plazas y espacios públicos de la ciudad. Ante esta situación, el veterinario Basilio Stankewitsch, explicó a ADNSUR cuáles son las precauciones que se deben tener en cuenta con las mascotas.

“Sabemos y está comprobado que el coronavirus no se trasmite de animales al ser humano, ni del ser humano a los animales”, dijo y aclaró que “no hay que exponerse a todo esto, ante las recomendaciones de cuarentena”, no ir a plazas y playas. “Si lo sacamos a pasear nos exponemos, lo mejor es dejarlos adentro”.

Asimismo, el veterinario destacó que la recomendación durante este tiempo, es no sacarlos a pasear como se hacía habitualmente. “Que no se exponga el propietario, que no esté este tiempo en la calle. (A las mascotas) tenemos que tenerlas limpias y lo más sanas posible, para evitar cualquier otro tipo de enfermedad”, señaló.

Por último, se refirió al caso del perro, mascota de una infectada en China, que habría muerto por coronavirus. “Estuvo internado como sospechoso, murió tras dos días de alta, la dueña no se quiso hacer la autopsia; era un animal de 17 años, no está comprobado que sea de coronavirus”, explicó.