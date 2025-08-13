El siniestro vial ocurrió cerca de las 8:10 en pleno centro neuquino, en el cruce de Avenida Argentina y Leloir. La colisión entre la camioneta y el auto provocó que ambos quedaran atravesados, afectando la circulación en una hora de alto tránsito.

La Amarok quedó sobre Leloir apuntando hacia el sur, ocupando ambos carriles, mientras que el Corsa se detuvo sobre Avenida Argentina, justo antes de la senda peatonal.

Operativo de tránsito y prevención

Personal de tránsito llegó rápidamente al lugar y solicitó a los conductores circular con precaución hasta que se retiraran los vehículos. Un patrullero se posicionó junto al Corsa para colaborar en la prevención de nuevos incidentes.

El impacto provocó graves daños materiales en ambos vehículos, como la rotura de cubiertas y del capó, pero no hubo heridos. Los conductores intercambiaron la información de sus seguros en el lugar.

Accidente en la cordillera: el hielo provocó un despiste en ruta 23

Un conductor de una Ford Ranger protagonizó un accidente en la mañana del domingo en la Ruta Provincial 23, a la altura del paraje Pehuen Có, en la zona de Lonco Luan, Villa Pehuenia. El hecho ocurrió a las 8:25, cuando el vehículo se deslizó por una banquina con pendiente y terminó varios metros por debajo de la calzada. A pesar del impacto, el hombre salió por sus propios medios y no sufrió lesiones, aunque la camioneta resultó con fuertes daños materiales.

Condiciones peligrosas en la ruta

La ruta se encontraba cubierta de nieve y con hielo, lo que generaba una superficie resbaladiza y de baja adherencia para los vehículos. Según confirmaron las autoridades, la camioneta no tenía cadenas colocadas, un requisito obligatorio para circular durante el invierno en tramos cordilleranos. Esa omisión habría sido determinante en el despiste, ya que los últimos días dejaron acumulación de nieve y sectores congelados en la zona.

Tras el aviso, Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil Municipal, la Comisaría 47 y el Centro de Salud de Villa Pehuenia acudieron al lugar. Allí verificaron que el rodado había perdido el control y descendido hacia la banquina. El vehículo fue recuperado con el trabajo del personal interviniente, mientras que el conductor fue evaluado en el lugar y se confirmó que no tenía heridas.

Recomendaciones para transitar en invierno

Ante este nuevo siniestro, los organismos de emergencia remarcaron la importancia de la conducción responsable en rutas de montaña. Recordaron que llevar cadenas y saber colocarlas correctamente es indispensable para prevenir accidentes en zonas con nieve o hielo. Además, recomendaron: