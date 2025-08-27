Accidente en la ruta 7: un conductor hospitalizado tras fuerte choque

Un nuevo siniestro vial en la ruta 7 volvió a poner en alerta a los automovilistas que circulan por la zona del ingreso a Centenario. En la mañana de este martes, dos autos protagonizaron un fuerte choque en la intersección donde días atrás perdió la vida la motociclista Elizabeth Martínez.

De acuerdo con la información de Centenario Digital, el accidente se habría producido por el caos vehicular ocasionado por la falta de funcionamiento de los semáforos, debido a un corte de energía que afectó a ese sector.

El hecho involucró a un Chevrolet Corsa tres puertas de color rojo, que transitaba por la calle Winter, y a un Volkswagen Fox gris, que circulaba por la ruta 7 en dirección Centenario–Neuquén.

Un conductor hospitalizado

El impacto dejó como saldo un conductor herido. El Corsa recibió el golpe en la puerta del lado del chofer, lo que provocó que la chapa quedara hundida. Ante esta situación, personal de bomberos debió intervenir para rescatar al hombre que había quedado atrapado en el habitáculo.

Posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Natalio Burd de Centenario, aunque hasta el momento no se difundió un parte m��dico oficial sobre su estado de salud.

Por su parte, las ocupantes del Volkswagen Fox no sufrieron lesiones y permanecieron en el lugar tras el siniestro.

Tránsito afectado en la ruta 7

Tras el choque se desplegó un operativo con intervención de efectivos de la Comisaría Quinta y personal de Tránsito de Villa Obrera, quienes ordenaron la circulación y resguardaron la escena mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Si bien la circulación ya fue normalizada, la policía no brindó aún información oficial sobre las causas exactas del accidente ni sobre la condición médica del conductor hospitalizado.