Un fuerte accidente se registró este viernes por la tarde, alrededor de las 17, en Ruta 3, cuando un motociclista perdió el control y chocó contra una camioneta. El conductor de la moto tuvo que trasladado de forma preventiva al Hospital Regional.

Según el parte policial, el hecho involucró a una motocicleta Zanella 125 y a una camioneta Ford Ranger, ambas circulando en sentido norte-sur por la ruta, frente al club Huergo. Por causas que se investigan, el conductor de la moto perdió el control e impactó contra el lateral de la camioneta, que circulaba en la misma dirección.

En el lugar trabajó una ambulancia del servicio 107, encargada de asistir al motociclista y trasladarlo al centro de salud para una evaluación más exhaustiva, aunque en principio no se reportaron lesiones de gravedad.

Asimismo, se dio intervención al personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes que permitan establecer las circunstancias del siniestro.

El tránsito en la zona estuvo momentáneamente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas policiales, generando importantes demoras para circular por la zona.

Chocó contra el nicho de gas de una casa y casi desata una tragedia

En las primeras horas de la madrugada de este viernes, se registró un incidente de alta peligrosidad en el barrio Las Flores de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió pasadas las 04.00 horas sobre la calle Islas Malvinas Norte al 900, cuando un vehículo Volkswagen Fox impactó contra un nicho de gas domiciliario, ocasionando una abundante pérdida de gas.

Las fuerzas policiales actuaron rápidamente para evitar una posible tragedia, evacuando a los residentes del lugar y controlando la escena hasta la llegada de técnicos especializados.

Desde la Comisaría Seccional Cuarta informaron que, tras recibir un llamado urgente desde la Comisaría Seccional Segunda, la policía se dirigió al lugar señalado. Según el reporte, un Volkswagen Fox de color blanco había colisionado contra un nicho de gas natural domiciliario, causando daños.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo estaba abandonado, sin ocupantes, y que aún se producía una pérdida considerable de gas. Ante el riesgo inminente de explotación o intoxicación, se dispuso de forma inmediata el desalojo preventivo de los habitantes de la vivienda y de las casas aledañas, asegurando la zona para preservar la seguridad pública.

Minutos después, llegaron al lugar los técnicos de la empresa Camuzzi, responsables del servicio de gas en la ciudad. Su intervención fue crucial para realizar el corte de suministro y detener la fuga. Gracias a esta rápida coordinación entre la policía y la empresa proveedor local, se logró evitar un accidente mayor.