El pasado lunes 27 de mayo, se conoció un grave accidente que sufrió un joven de 21 años mientras trabaja como trapecista en un circo, actualmente en la Patagonia. El hombre cayó desde más 6 metros en plena función, se quebró la quinta vértebra y quedó internado en terapia intensiva. De esta manera, su familia viajo desde San Antonio Oeste, Río Negro a la ciudad de Caleta para acompañarlo.

Este miércoles 3 de julio a más de un mes del violento accidente, Mariela Segúndo la madre del joven, habló con la prensa y reveló que “con el dolor de mi alma, mi hijo no va a poder volver a caminar”.

El drama de un gaucho aislado hace un mes por la nieve: lo asistieron por helicóptero y no quiere abandonar a sus 12 perros

Respecto al accidente, la mamá del joven llamado Lautaro, aseguró que su hijo estaba trabajando en el circo pero no tenía elementos de seguridad para evitar el accidente, tampoco obra social ni ART. En el hospital, le colocaron una prótesis y luego de estar en terapia intensiva, hace 15 días que esta en una sala común.

“No puede movilizar sus piernas, está con sondas, le sacaron el oxígeno, va evolucionando bien en el tema del pulmón afectado. Estamos a la espera de una derivación a un centro de mayor complejidad para rehabilitación”, indicó a Radiovisión. Además “sostuvo que los brazos los mueve pero sus manos no”.

Por otra parte, la mujer reveló que no tiene contacto con los responsables del circo "porque se borraron"; en tanto, agradeció la ayuda brindada por el intendente de Caleta Olivia quien otorgó con alojamiento en un hotel, mientras permanece en la ciudad.

Triste final: encontraron sin vida al hombre que había desaparecido en Caleta Olivia

“Doy gracias a la gente de Caleta Olivia y San Antonio Oeste que se solidarizó conmigo. Gracias a la gente que aportó su granito de arena, con poco, con mucho a mí me ayudó y ayuda para costear estos gastos”.

Por otra parte, reveló que “hicimos una demanda” y “en ese lapso de 5 días, pagó la prótesis y se fue”. “Nosotros ahora vamos a empezar una demanda judicial para que se haga cargo de un sueldo por mes y de por vida. Ese monto lo va a poner el juez”.

Asimismo, reveló que “me perjudicó a mí también en el tema laboral porque dejé de trabajar, dejé a un nene de 13 años con su hermana e implica otra preocupación. Es un chico que va a la escuela, sus gastos y los impuestos”.

Conmoción: encontraron a una joven de 29 años muerta en un pozo de cloaca

Por último, recordó que “con el dolor de mi alma, mi hijo no va a poder volver a caminar” y consideró al dueño del circo como “poco humano”. “Yo le deseo muchas bendiciones y que no se olvide que la vida da muchas vueltas. Hoy me tocó a mí y Dios quiera que no le pase a nadie”, concluyó.