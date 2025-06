En Puerto Madryn, el conflicto laboral en el sector pesquero vuelve a encender las alarmas. Muchos empleados denuncian que las condiciones laborales no son las mejores. Contratos temporarios sin estabilidad, falta de aportes y promesas de efectivización que nunca se cumplen.

Esta situación, que se repite, estalló nuevamente esta semana frente a las instalaciones de una empresa pesquera de la ciudad chubutense, donde un grupo de trabajadores y trabajadoras mantiene un acampe en reclamo de su regularización. Aseguran que, pese a tener entre 8 y 16 años de antigüedad, siguen trabajando sin ser reconocidos como personal efectivo.

Según advirtieron, la empresa “prefiere rotar gente, prometer efectivización y después despedirlos. Así se evitan cumplir con la ley y ahorran costos”, indicó Noelia Hernández, delegada sindical.

Además, indicó que el reclamo se debe a la contratación sistemática de personal eventual, aún cuando hay producción y materia prima suficiente como para sostener puestos permanentes.

El malestar se agrava por la presión constante y la tensión entre empleados antiguos y nuevos. Sin embargo, desde el acampe aclararon que el conflicto no es entre compañeros, sino con la empresa que los enfrenta y los mantiene en una situación de precariedad crónica.

Por último, la delegada explicó que se bien intentaron dialogar con la empresa y con autoridades laborales, hasta el momento no han recibido soluciones concretas. “Fuimos a la Secretaría de Trabajo, pedimos una inspección, pero solo nos dan prórrogas y excusas. Mientras tanto, seguimos siendo descartables”, resaltó.

CONFLICTO PESQUERO: EMPRESARIOS RECHAZAN CONTRAOFERTA GREMIAL

Tras las dos últimas reuniones en Buenos Aires, aún no hay señales concretas de una solución al conflicto que afecta a la pesca de langostinos en todo el país. En sentido se supo que

“Las cámaras siguen aduciendo que no les sirve lo que les da el gobierno. Realmente, lo único que les sirve es tocarnos el convenio o bajarnos un 30 % el salario del trabajador”, denunció días atrás César Zapata, desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, tras las dos últimas reuniones en Buenos Aires y el pase a un cuarto intermedio, en busca de reactivar la pesca de langostinos, particularmente por parte de la flota congeladora.

En paralelo, se conoció la presentación de un proyecto para declarar la emergencia en la actividad pesquera por un año en todo el país.

En paralelo, se conoció la presentación de un proyecto para declarar la emergencia en la actividad pesquera por un año en todo el país.

Hasta el momento, no hay señales de una resolución cercana. La última contrapropuesta del SOMU no logró acercar posiciones con las cámaras empresarias, que la rechazaron al entender que no genera una baja real en los costos de producción de los barcos.

