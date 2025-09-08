Abrieron las inscripciones para los Talleres UPAMI 2025: la oferta de cursos y cómo anotarse
La UNPSJB y el PAMI lanzaron propuestas gratuitas pensadas para que las personas mayores puedan capacitarse, compartir saberes y fortalecer lazos sociales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de septiembre y hay opciones tanto presenciales como virtuales.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en conjunto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), anunció la apertura de las inscripciones para los Talleres UPAMI 2025, una iniciativa que cada año reúne a cientos de personas mayores en espacios de aprendizaje, encuentro y contención.
El programa tiene como objetivo principal brindar conocimientos útiles para la vida cotidiana al ritmo de cada participante, pero también se enfoca en algo igual de valioso: ofrecer un lugar de compañía y pertenencia, donde los adultos mayores puedan compartir con sus pares, socializar y sentirse parte de una comunidad activa.
La inscripción se encuentra disponible hasta el 19 de septiembre, y las actividades comenzarán a dictarse a partir del 15 de septiembre en todas las sedes de la universidad: Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Puerto Madryn y Trevelin. Además, algunas propuestas se dictarán de manera virtual, lo que permite que las personas puedan sumarse desde cualquier lugar.
Cómo inscribirse
Los interesados pueden anotarse ingresando al sitio web oficial de PAMI (www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami) o acercándose personalmente a las sedes de la UNPSJB. También se habilitaron correos electrónicos específicos para consultas en cada localidad:
- Comodoro Rivadavia: adultosmayores@unp.edu.ar
- Trelew: coordinacionupami@gmail.com
- Puerto Madryn: extension.madryn@unp.edu.ar
- Esquel: extesionesq@unpata.edu.ar
Una propuesta variada para todos los intereses
La oferta de talleres es amplia y está pensada para responder a diferentes gustos e inquietudes. Entre las opciones disponibles en Comodoro Rivadavia, se destacan los cursos de idiomas (inglés y francés en varios niveles), fotografía digital, educación financiera, historia local, origami, uso de celulares y computación básica. También habrá propuestas literarias y artísticas, como lectura y escritura creativa en modalidad virtual.
En otras sedes de la provincia, los adultos mayores podrán acceder a talleres de memoria y estimulación cognitiva, arte, radio, inclusión digital, huerta agroecológica, senderismo, cocina tradicional y distintas alternativas de idiomas como portugués o francés. La modalidad combina actividades presenciales y virtuales, lo que amplía la posibilidad de participación.
Más que talleres: un espacio de encuentro
El espíritu de UPAMI va más allá de la capacitación académica. La propuesta busca que cada clase se convierta en una oportunidad de encuentro, donde aprender y divertirse vayan de la mano de la compañía y la construcción de redes sociales.
Para muchos adultos mayores, estos talleres representan una manera de mantenerse activos, curiosos y conectados con la sociedad, al mismo tiempo que fortalecen la autoestima y el sentido de pertenencia.
En este 2025, la expectativa es que la participación vuelva a crecer, confirmando que cada vez más personas encuentran en UPAMI un espacio valioso para su bienestar integral.
Con talleres gratuitos, accesibles y dictados por profesionales de cada área, la propuesta conjunta entre la UNPSJB y PAMI se consolida como una de las más importantes en la región patagónica para la promoción de la educación y la inclusión de los adultos mayores.