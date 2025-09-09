Abrieron las inscripciones para formar parte de la Policía del Chubut en Comodoro: ¿Cuáles son los requisitos?
La Policía de Chubut abre las inscripciones para el curso de Auxiliar en Seguridad Pública, dirigido a jóvenes de entre 18 y 28 años. El curso, con duración de 12 meses, se dictará en la Extensión Áulica de Comodoro Rivadavia.
La Policía de Chubut abrió sus inscripciones para formar parte de la fuerza el año que viene en Comodoro Rivadavia.
Desde el organismo indicaron que se encuentran inscribiendo a las personas que deseen formar parte de la Policía de Chubut, para desempeñarse en el puesto de Auxiliar en Seguridad Pública.
El curso tiene una duración total de 12 meses, a realizarse en la Extensión Áulica de Comodoro, y los interesados en realizarlo podrán comunicarse al 0297-4550300, o enviar un correo electrónico a Ea811comodororivadavia@gmail.com.
Requisitos para realizar el curso
🔵Tener entre 18 y 28 años. (Teniendo 18 años al 30/06, y mantener 28 años al 30/06)
🔵Secundario completo. (O adeudar dos materias hasta el 31/04)
🔵Estatura de 1,60 a 1,90 mts. (Ambos sexos)
🔵Cumplimentar toda la documentación requerida en www.policía.chubut.gov.ar