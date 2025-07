Ante la llegada del frío intenso y la falta de infraestructura adecuada, un grupo solidario que trabaja hace ocho años con personas en situación de calle en Comodoro Rivadavia decidió abrir un albergue de emergencia para dar resguardo a quienes no tienen dónde dormir.

La iniciativa surge desde la ONG Albergue Alternativa, que habilitará a partir de la semana que viene la iglesia del Ministerio Internacional “El Vive” para alojar entre 50 y 100 personas por noche, brindándoles además cena y desayuno.

“En invierno es cuando más gente viene a buscar un techo”, explicó Claudio Rogge, pastor de la iglesia. Hasta ahora, el equipo brindaba asistencia con una brigada solidaria, acompañando a personas que viven en la calle o en hogares particulares.

Sin embargo, la capacidad era limitada y muchos quedaban afuera. “Estamos en cinco casas de familia, con dos personas en cada una. Son cerca de veinte asistidos, pero sabemos que hay más que necesitan ayuda”, agregó.

El nuevo espacio funcionará en Julián Murga 450 (Barrio Standard Sur, Km. 8) y estará abierto desde las 20 hasta las 9 de la mañana del día siguiente. “Van a poder comer, dormir bajo techo y desayunar antes de salir. Es un resguardo mínimo, pero vital”, explicó el pastor.

Aunque reconocen que el templo no está diseñado como albergue, destacó que ante la emergencia no se puede esperar por soluciones ideales: “Las instituciones no están preparadas, ni las iglesias ni las vecinales. Pero hay que hacer algo”.

Para poder brindar una mejor atención a quienes hagan uso del albergue, desde la ONG están recolectando colchones, mantas y ropa de cama. “Nos sería de mucha ayuda ya que no contamos con tanta cantidad de recursos para hacerlo”, explicaron.

EL TRÁGICO FINAL DE PERSONAS QUE VIVÍAN EN LA CALLE

En los ocho años de trabajo, han visto casos muy difíciles, incluyendo personas que murieron en la calle. “Tenemos registro de al menos doce personas que fallecieron así. Algunos vivían hace años en situación de calle, otros quedaron ahí por abandono o por problemas de consumo”, contó Rogge.

“El caso que más nos impacta es el de quienes llegan, tiran un colchón y duermen de corrido hasta la mañana. Porque en la calle no se puede dormir. Descansan con los ojos abiertos, alertas, por miedo”, relató el pastor. En muchos casos, se trata de personas que perdieron su hogar por falta de ingresos.

La apertura del albergue no soluciona el problema de fondo, pero es una respuesta concreta y urgente frente a una necesidad creciente. Desde Albergue Solidario insisten: “El invierno no espera. Por lo menos ahora tendrán un lugar donde no pasar la noche a la intemperie”.