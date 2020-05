RIO GALLEGOS (ADNSUR) - "En atención a la situación epidemiológica provincial, que se desprende de los informes sanitarios y las distintas medidas que ha tomado la Gobernación (con la habilitación de nuevas actividades), es que entendemos que resulta urgente y prioritario el restablecimiento pleno del servicio de justicia", dice la nota de la AARG a la presidenta del TSJ de Santa Cruz, Paula Ludueña, a la que accedió Télam.



Para la entidad, "transcurridos más de 60 días de la suspensión de la actividad judicial se ha contado con tiempo suficiente para adoptar las medidas tecnológicas, sanitarias y edilicias que fueran necesarias para posibilitar el adecuado funcionamiento del poder judicial y garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción de los justiciables en forma plena y efectiva".



Para la AARG "no puede aceptarse la reanudación de los plazos procesales cuando los letrados no tenemos garantizado el acceso a los expedientes de forma amplia, plena y segura".



Agrega que "no se garantiza la factibilidad de hacer presentación de escritos fuera de los turnos asignados, lo que hace peligrar la defensa de los derechos de nuestros representados".



La nota, que lleva la firma de Diana Huerga Cuervo, presidenta de la AARG, reclama que "se tenga en cuenta la visión de los abogados del foro a los fines de establecer los mecanismos para retomar la actividad" y reitera "el pedido de reunión con los integrantes del TSJ, el que a la fecha no ha sido contestado".



La AARG también elevó nota a la gobernadora Alicia Kirchner, por el horario de atención en los estudios jurídicos, para que en el marco de las excepciones al aislamiento, disponga "una franja horaria por la tarde, para evitar la superposición del horario de funcionamiento de los Juzgados con el horario de atención a los clientes".