Abel Pintos regresa a la Patagonia con su gira “Cordillera y Mar” en 2025. Lo anunció a través de una conferencia de prensa en la que ADNSUR participó virtualmente.

Durante el anuncio, recordó a varias ciudades del sur que “lo conectan emocionalmente con su infancia”, y una de ellas fue Comodoro Rivadavia, en la que vivió un tiempo junto a su familia y de la que siempre recuerda con cariño por su cercanía al mar.

CORDILLERA Y MAR: El vínculo con el público del sur

ADNSUR le consultó al cantante sobre el origen del nombre de la gira artística y si hay algo que distinga al público patagónico del resto del país. En respuesta a ello, Abel Pintos destacó: “Poder conceptualizar desde lo paisajista me parecía interesante”, en referencia a las distintas localidades que integrán este viaje, al comenzar con Mendoza y culminar en Puerto Madryn.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Respecto a los seguidores sureños, valoró: "Siempre sentí que en el sur, no sé si es por los años en que no nos vemos, pero hay un equilibrio muy interesante entre la euforia de volver a vernos y la atención respecto a la canción y la escena que es particular, las audiencias patagónicas oyen de una manera particular".

“A esta gira del sur llego con un montón de cosas nuevas para contar”

Abel Pintos se presentará en Comodoro Rivadavia el próximo 13 de junio.

Premios Gardel 2025

La premiación será el miércoles 28 de mayo. Son 51 categorías y el artista whitense aparece como candidato para Mejor Canción Pop con "Es Ahora", el tema que hizo con Luciano Pereyra.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Mejor Canción de Pop

"Fanático" – Lali

"Pa" – Tini

"La_Playlist.mpeg" – Emilia

"IMAN (Two Of Us)" – Maria Becerra

"En otra vida" – Yami Safdie y Lasso

"Es ahora" – Abel Pintos y Luciano Pereyra

Noticia en desarrollo