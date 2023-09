A un mes de las elecciones, Bullrich volvió a criticar a Milei: "No tiene espalda, coraje ni temperamento"

Patricia Bullrich y Mauricio Macri compartieron esta mañana en la Legislatura porteña el II Encuentro del Grupo Libertad, que nuclea a referentes de derecha de Iberoamérica y, en ese ámbito, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) se refirió a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, aunque sin nombrarlo explícitamente, al señalar que existe "un grupo nuevo que tiene derecho" pero que no tiene "la espalda, el temperamento y la decisión" para gobernar.

"No nos vamos a correr para que un grupo nuevo, que tiene derechos pero no va a tener la espalda, el coraje y el temperamento, la fuerza y la decisión de decir 'basta, no van a impedir gobernar', intente llegar al gobierno", dijo la exministra, quien, siguiendo esa lógica vaticinó que si gana el libertario "este poder vuelve rápido", en alusión al peronismo.

Bullrich disparó contra Milei con una contundente declaración: "La tenés..."

Bullrich también dedicó en su mensaje una alusión a Unión por la Patria (UxP) al plantear que en las próximas elecciones presidenciales de octubre se dará "la batalla final contra un kirchnerismo" al que calificó de "debilitado".

"Estamos hoy frente a la última batalla, con la convicción de que no vamos a dejar que otra vez en la Argentina intenten secuestrar la gobernabilidad los que se creen dueños del poder", sostuvo Bullrich en el encuentro que nuclea a referentes de derecha de Iberoamérica como el expresidente chileno Sebastián Piñera, el exmandatario colombiano Iván Duque o los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy.

En ese marco, Bullrich dijo que el kirchnerismo "tiene la lógica de 'o gobernamos nosotros o no gobierna nadie'", y planteó que "el desafío es romper este intento de gobernabilidad" al que atribuyó estar preso de "un núcleo de poder mafioso".

"Fuimos logrando un Juntos por el Cambio fuerte, que resistiese los intentos de esta última gestión, que ha sido el ocaso del kirchnerismo", planteó Bullrich, con la voz notablemente dañada por los permanentes discursos de campaña.